Коронавирус в Татарстане, последние новости на 4 июля 2020: подтверждена еще одна смерть от Covid-19

По данным регионального штаба в Татарстане на 3 июля 2020 года зафиксирована еще одна смерть от коронавируса. Число жертв инфекции возросло до 17-ти. Кроме того, за прошедшие сутки было подтверждено 39 новых случаев COVID-19, все контактные. Из них 16 человек госпитализировано, 23 получают лечение на дому.

В итоге на сегодня в Татарстане, по данным местного оперштаба, с начала пандемии выявлено 4 673 больных коронавирусом. Из них выздоровели 3 510 человек, в том числе 38 за прошедшие сутки сутки. На лечении остаются 1 146 пациентов.

В то же время, по данным федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции, за последние сутки коронавирус победили лишь 23 человека. Разнятся цифры и по числу летальных исходов среди зараженных. Так, федеральный штаб сообщает всего о 14 смертях, когда как местный - уже о 17-ти.

Несмотря на то, что число ежедневных случаев заболевания COVID-19 стабильно падает и ситуация контролируется. Однако власти республики не планируют в ближайшее время снимать все введенные ранее ограничительные меры. Об этом журналистам заявила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Так, кинотеатры в республике не откроются 15 июля, несмотря на то, что в некоторых регионах это все же случится.