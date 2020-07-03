2020-07-03T12:06:35+03:00
Общество

Что привезли на День поля в Татарстане – 2020 местные фермеры

В Лаишевском районе Татарстана начала свою работу крупнейшая агротехническая выставка Поволжья «День поля в Татарстане - 2020» [фото]
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Фото: agro.tatarstan.ruФото: agro.tatarstan.ru
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Свою продукцию на мероприятии представляют самозанятые, фермеры и сельскохозяйственные кооперативы. Всего в выставке участвуют порядка 200 экспонентов из 24 регионов России и Республики Беларусь.

Разнообразие сочных ягод привез глава КФХ из Зеленодольского района, который занимается выращиванием плодово-ягодных культур на площади 12 га. Фермерством Омаров Руслан Тельман Оглы начал заниматься в 2018 году, он выращивает 6 видов ягод: крыжовник, смородина, малина, ежемалина, клубника, ежевика. Сегодня, на Дне поля в Татарстане-2020 он получил грант Минсельхозпрода РТ, благодаря которому посадит новый сорт ежевики, на площади 3 га.

Самозанятые Евгений и Елена Карезины участвуют на Дне поля впервые. Здесь они представили изделия из дерева, изготовлением которых они занимаются с 1996 года. Большую часть времени Евгений и Елена Карезины находятся в мастерской. Товары они реализуют на яндекс-маркетах и ярмарка для самозанятых.

- Не ожидал, что сегодня будут какие-то продажи, но в принципе, я доволен. Для меня это хорошее мероприятие. В следующем году тоже будем участвовать, - говорит мастер Евгений.

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Ренат Ханов из Тукаевского района привёз на выставку уток. Группа семейных хозяйств представлена шестью фермерскими хозяйствами. Работа осуществляется в 4 населенных пунктах республики: д. Калинин, с. Биклянь, д. Новый Мусабай Тукаевского района, д. Верхние Пенячи Заинского района.

Сегодня это 18 действующих корпусов, в плане довести до 27, с возможностью единовременной посадки 800 тысяч голов птиц. Основное направление деятельности - это выращивание и реализация уникальной бройлерной утки ТЕМП и цветной бройлерной утки ТЕМП-авангард, мулардов, бройлеров и кур-несушек. Сбыт продукции осуществляется населению Татарстана, в Приволжском, Центральном, Сибирском и Уральском регионах. На сегодняшний день поголовье птиц в хозяйстве составляет 1450 тысяч голов.

Мясную продукцию Балтасинского района представил председатель СХПК «Балкыш». На выигранный в 2018 году грант Минсельхозпрода РТ здесь построен цех убоя КРС и колбасный цех, мощностью 1 тонна в смену. При этом создано 9 новых рабочих мест.

СХПК «Кукмор логистик» с 2016 года занимается реализацией продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей Кукморского района и РТ. Кооператив состоит из 18 членов, которые выращивают овощи на площади 1000 квадратных метров. Овощи проходят процедуру мойки и фасовки, так же есть линия по упаковке в сетку-рукав и сетку зашивку. В 2020 году уже произведено продукции на 2 млн рублей.

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