2020-07-02T20:54:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 3 июля 2020: под наблюдением врачей остаются 1 368 человек

В то же время в республике закрылся региональный штаб волонтеров и открылись прямые авиарейсы из Йошкар-Олы в Москву
Олег ЛУГОВОЙ
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В регионе почти половина больных COVID-19 приходится на Йошкар-Олу - 1 505 человек или 49,8% от всех инфицированных.В регионе почти половина больных COVID-19 приходится на Йошкар-Олу - 1 505 человек или 49,8% от всех инфицированных.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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К настоящему моменту в Марий Эл зафиксировано 30 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в республике диагноз: COVID-19, был поставлен 3 020 пациентам, а 2 835 инфицированных смогли вылечится, 23 человека скончались.

По данным регионального Роспотребнадзора, в Марий Эл сейчас из-за коронавируса под наблюдением врачей остаются 1 368 человек. Из них 1 311 контактировали с зараженными или имеют подозрения на инфекцию. К слову, в регионе почти половина больных COVID-19 приходится на Йошкар-Олу - 1 505 человек или 49,8% от всех инфицированных. Большинство заразилось в кругу семьи – от родственников.

Тем временем в республике закрылся штаб волонтеров движения #мывместе. В течение трех последних месяцев добровольцы помогали особо нуждающимся в период пандемии людям.

За это время они исполнили 1 077 заявок и развезли на дом подопечным 20 589 продуктовых наборов.

Вместе с этим в аэропорту Йошкар-Олы открывают прямые авиарейсы в Москву. Так, самолеты из стлоицы Марий Эл будут вылетать в 6.50 три раза в неделю – по понедельникам, четвергам и субботам

Обратно из аэропорта Внуково (Москва) воздушные суда будут вылетать в 22.35 - по средам, пятницам и воскресеньям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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