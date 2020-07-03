Коронавирус в Чувашии, последние новости на 3 июля 2020: детские летние лагеря в этом году могут и не открыть

По последним данным, в Чувашии было выявлено еще 60 больных коронавирусом, а один заразившихся, несмотря на все усилия врачей, скончался. Число жертв инфекции выросло до 33-х. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 диагностировали у 5 194 человек, 2 940 из них смогли излечиться.

Сегодня, 3 июля, на заседании республиканского оперштаба по борьбе с распространением коронавируса чиновники обсудят можно ли уже пускать детей в летние лагеря. Летняя оздоровительная кампания 2020 в Чувашии может оказаться под угрозой из-за пандемии – ее могут отменить.

В обсуждении примет участие и зам главы Кабмина республики Алла Салаева. По ее заявлению, летние лагеря, конечно, готовы принять школьников, но гарантировать их 100% безопасность там никто не может. Как утверждает Салаева, дети очень активны и на них не оденешь защитные костюмы.