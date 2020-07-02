В 2019 году президент Татарстана Рустам Минниханов заработал в 54 раза меньше, чем его жена

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал декларацию о доходах своей семьи за 2019 год. Согласно ей, глава республики заработал чуть более 8 839 554 рублей. Когда как его супруга – Гульсина Минниханова, за указанный год получила свыше 480,8 миллиона рублей. То есть доход жены президента Татарстана больше его собственного примерно в 54 раза.

Стоит отметить, что в 2018 году Гульсина Минниханова заработала около 154,9 миллиона рублей.

В собственности президента Татарстана и его несовершеннолетнего сына ничего нет, в том числе какого-либо транспорта.

В то же время Гульсина Минниханова владеет в России: тремя земельными участками, жилым и гостевым домами, квартирой и машиноместом; в Объединенных Арабских Эмиратах: квартирой и двумя парковочными местами.

За свои доходы и доходы своей жены за 2019 год отчитался премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Так, ему адлось заработать 7,9 миллиона рублей. Доход Песошина вырос – в 2018-ом он задекларировал 6,3 миллиона рублей.

В свою очередь супруга премьер-министра Татарстана Лариса Песошина за последний год заработала 691 тысячу рублей. В собственности у нее три земельных участка и один дом.

Сам же премьер никакой недвижимости не имеет. Судя по декларации, он владеет только лодкой «Стингрей» и лодочным мотором «Тохатсу».