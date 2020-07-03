Коронавирус в Татарстане, последние новости на 3 июля 2020: 15 июля кинотеатры в регионе не откроются

По последним данным в Татарстане выявлено 4 634 случая коронавируса. По информации регионального оперштаба по борьбе с распространением инфекции, на сегодня выздоровели 3 456 зараженных, скончались - 16. Вместе с тем, федеральный штаб дает другие цифры: 3 720 выздоровевших и 12 скончавшихся.

Сейчас на лечении остаются 1 146 человек зараженных COVID-19.

Несмотря на то, что число ежедневных случаев заболевания COVID-19 стабильно падает и ситуация контролируется. Однако власти республики не планируют в ближайшее время снимать все введенные ранее ограничительные меры. Об этом журналистам заявила руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

Так, кинотеатры в республике не откроются 15 июля, несмотря на то, что в некоторых регионах это все же случится.