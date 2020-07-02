Коронавирус в Чувашии, последние новости на 2 июля 2020: больницы получили 20 аппаратов по подаче дыхательной смеси

В Чувашии выявлено еще 58 зараженных коронавирусом. Зафиксирована и новая смерть пациента с COVID-19. Число жертв инфекции в регионе достигло 32-х. С начала пандемии в республике было зарегистрировано 5 134 зараженных, 2 920 из них излечились.

Тем временем три чувашские больницы, в которых лечат больных коронавирусом, получили от Фонда развития «ПЕРЛЕ» 20 аппаратов для самостоятельно дышащих пациентов. Они предназначены для подачи подогретой и увлажненной дыхательной смеси газов с высокой скоростью потока.

Так, 10 аппаратов поступило в Больницу скорой медицинской помощи, 5 – в Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн и еще 5 - в Новочебоксарскую городскую больницу.

ЕСТЬ ЧТО ПОЧИТАТЬ

Помимо этого, со 2 июля 2020 года в столице Чувашии – Чебоксарах, возобновляют свою работу библиотеки, правда читальные залы по-прежнему недоступны.

Для удобства библиотек и читателей прописали, что все-таки можно делать:

- Записаться в библиотеку, получить логин и пароль для удаленного пользования подписными лицензионными полнотекстовыми базами данных.

- Сдать книги без штрафа до 20 июля или взять новые.

- Получить информационно-библиографическую справку.

- Сделать ксерокопию или распечатать необходимую информацию.

- Заранее заказать по телефону нужные книги.

Вход в библиотеки только в медицинских масках и перчатках. При передаче книг после других читателей они проходят 5-дневный карантин в спецусловиях.