Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 2 июля 2020: Димитровград на карантин закрывать не будут

По последним данным в Ульяновской области зафиксировано 108 новых случаев коронавируса. Также сообщается о 152 победивших инфекцию и о четырех летальных исходах.

В то же время мэр Димитровграда Богдан Павленко опроверг слухи о закрытии города на карантин из-за коронавируса со 2 июля 2020 года.

По его словам, на Димитровград приходится всего 9,3% от общего количества зараженных в Ульяновской области.

При этом Павленко беспокоит то, что среди зараженных в городе растет число бессимптомных случаев – они, не зная того сами, могут стать источником распространения инфекции.

Поэтому, по словам мэра, жителям города надо носить маски и перчатки в автобусах, а также в магазинах независимо от их площади. Только тогда ситуация с коронавирусом улучшится и можно будет говорить об открытии кафе и спортзалов.