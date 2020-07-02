2020-07-01T19:25:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Ульяновской области, последние новости на 2 июля 2020: Димитровград на карантин закрывать не будут

На город приходится всего 9,3% от общего количества зараженных в регионе
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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По последним данным в Ульяновской области зафиксировано 108 новых случаев коронавируса. Также сообщается о 152 победивших инфекцию и о четырех летальных исходах.

В то же время мэр Димитровграда Богдан Павленко опроверг слухи о закрытии города на карантин из-за коронавируса со 2 июля 2020 года.

По его словам, на Димитровград приходится всего 9,3% от общего количества зараженных в Ульяновской области.

При этом Павленко беспокоит то, что среди зараженных в городе растет число бессимптомных случаев – они, не зная того сами, могут стать источником распространения инфекции.

Поэтому, по словам мэра, жителям города надо носить маски и перчатки в автобусах, а также в магазинах независимо от их площади. Только тогда ситуация с коронавирусом улучшится и можно будет говорить об открытии кафе и спортзалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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