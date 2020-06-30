Коронавирус в Чувашии, последние новости на 30 июня 2020: скончался еще один человек

По последним данным, в Чувашии зафиксирована еще одна смерть человека от коронавируса. Число жертв инфекции в итоге достигла 31. При этом в Минздраве республики отмечают, что у последних пациентов, которые скончались от COVID-19, были серьезные сопутствующие заболевания – от сахарного диабета до ишемической болезни сердца. Всего с начала пандемии в Чувашии зафиксировано 5 025 случаев коронавируса, выздоровели 2 882 человека.

Тем временем в Чувашии начали снимать ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Так, согласно указу врио главы республики Олега Николаева, разрешена работа библиотек – с закрытыми читальными и компьютерными залами, открываются и стадионы, спортплощадки, беговые и велодорожки – соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра. При этом детские площадки, по документу, остаются пока закрытыми для посещения.

Всех прибывших в Чувашию из заграницы продолжают отправлять в обсервацию. Двухнедельный карантин обычно они проводят в санатории «Алые паруса» в Моргаушском районе.

К слову, сейчас застрявшими за рубежом из-за пандемии остаются 245 жителей республики, в том числе и 32 несовершеннолетних.