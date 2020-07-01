2020-06-30T21:34:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Марий Эл, последние новости на 1 июля 2020: более половины инфицированных - это женщины

При этом большинство больных COVID-19 заразились им от членов своих семей, а также друзей
Олег ЛУГОВОЙ
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На долю мужчин здесь приходится всего 38,3%.На долю мужчин здесь приходится всего 38,3%.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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По последним данным, в Марий Эл было выявлено 29 новых пациентов с диагнозом коронавирус. На это время в республике COVID-19 обнаружен у 2 959 человек, из них излечились 2 818 пациентов, а 23 скончались.

В Роспотребнадзоре Марий Эл тем временем отмечают, что более половины инфицированных в республике - это женщины (1 827 пациенток или 61,7% от общего числа инфицированных). Когда как на долю мужчин здесь приходится 38,3% (1 132 пациента).

Основными источниками распространения инфекции в республике остаются семья и ближайшее окружение. Так, от родных и близких заразились 1 604 человека (54,2% от общего числа заболевших)

При этом 47,6% зараженных коронавирусом перенесло и переносит болезнь в легкой форме. У 25,6% отмечено среднее течение, а 6,5% – тяжелое. Бессимптомных случаев 20,3%.

Большая же часть случаев COVID-19 за все время пандемии регистрируется в Йошкар-Оле, также неблагополучная ситуация с инфекцией наблюдается также в Медведевском районе и Волжске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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