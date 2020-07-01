Коронавирус в Чувашии, последние новости на 1 июля 2020: республика не готова ко 2 этапу снятия ограничений

По последним данным, в Чувашии зафиксирован 51 новый случай коронавируса. Всего с начала пандемии в республике диагноз COVID-19 был поставлен 5 076 людям. За это время выздоровели 2 900 человек, а 31 пациент скончался.

В то же время согласно данным Роспотребнадзора Чувашии, за время пандемии в регионе было проведено уж более 100 тысяч тестов на коронавирус.

В свою очередь, как заявляют в Минздраве республики, темп прироста новых случаев заболеваний COVID-19 (C 1 по 30 июня 2020 года) снизился с 3,1 до 1,04%.

Среди же зараженных большинство – это взрослые (92,3%). Людей же в возрасте 65 и более лет здесь 16,8%

Если говорить по течению болезни, то в Чувашии она бессимптомно протекает у 37,6% зараженных, в легкой форме у 30,1%, в 31,6% - средняя степень тяжести, 0,7% - тяжелое течение.

В 11 районах республики на данный момент отмечается превышение среднереспубликанского показателя заболеваемости COVID-19 - от 1,1 до 2,8 раза. Это Ядринский, Красночетайский, Шемуршинский, Шумерлинский, Комсомольский, Янтиковский, Порецкий, Урмарский, Алатырский, Моргаушский и Канашский районы. Сюда по этим же показателем можно присоединить и город Шумерля.

- Для выхода на второй этап снятия ограничительных мероприятий нам необходимо сохранять свободным коечный фонд на уровне 50%, ежедневный прирост новых случаев заболеваний не должен превышать 1 %, а показатель тестирования на 100 тысяч населения должен быть выше 100, – отмечает глава Минздрава Чувашии Владимир Степанов.

Но, по словам заместителя руководителя регионального Роспотребнадзора Елены Прокопьевой, республика еще пока не готова ко 2 этапу снятия ограничений

Здесь главную роль играет среднесуточный показатель темпа прироста за 2 календарные недели (инкубационный период) и темп прироста первого дня следующего календарного периода. Они не должны превышать 1%, а в Чувашии темп прироста на 29 июня составил 1,05%.