Коронавирус в Татарстане, последние новости на 29 июня 2020: в республики сняли еще ряд ограничений, но пенсионеров просят оставаться дома

По данным на утро понедельника, 29 июня, в Татарстане выявлено 4 472 случая коронавирусом. По данным федерального оперштаба, на данный момент выздоровели 3 693 зараженных, скончались - 11. В тоже время региональный штаб называет другие цифры: 3 234 выздоровевших и 15 скончавшихся.

В тоже время региональный штаб называет другие цифры: 3 234 выздоровевших и 15 скончавшихся

Ежедневное число выявленных случаев на прошлой неделе не превышало 41. Вследствие чего Роспотребнадзор России проанализировал ситуацию и согласовал переход республики на второй этап снятия ограничений.

Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным, в республике разрешили открыть магазины площадью до 800 "квадратом", детские лагеря, а также детские и спортивные площадки. Кроме того, на свои маршруты разрешили вернуться туристическим автобусам.

Несмотря на все это, работающим гражданам старше 65 лет продлят больничные по карантину. Им по-прежнему рекомендовано соблюдать режим самоизоляции, так как вероятность заражения граждан COVID-19 все еще есть.