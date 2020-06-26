Тимур Вавилов: Как продавать в условиях кризиса и пандемии
На площадке сайта «Комсомолки», под эгидой газеты «Ва-банкъ» прошёл онлайн-семинар для малого и среднего бизнеса от Тимура Вавилова. Он рассказал, как выстраивать продажи в период пандемии.
Тимур Вавилов: Как продавать в условиях кризиса и пандемии.
Тимур Вавилов - Управляющий партнер маркетингового агентства «В2В Creative».
Бизнес-тренер для первых лиц по созданию отделов продаж.
Участвовал в построении 198 отделах продаж.
Наставник в проекте от GOOGLE и Сбербанк «Бизнес класс».
Наставник в проекте «Фабрика предпринимательства».
Автор книги «Отдел продаж по-Самурайски».
Основатель проекта #12НовыхПривычек
Автор курса «Стань Super-РОПом».
Тел +7 937 770 0358