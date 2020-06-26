2020-06-26T12:33:38+03:00
Общество

Тимур Вавилов: Как продавать в условиях кризиса и пандемии

Онлайн-семинар для малого и среднего бизнеса [видео]
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На площадке сайта «Комсомолки», под эгидой газеты «Ва-банкъ» прошёл онлайн-семинар для малого и среднего бизнеса от Тимура Вавилова. Он рассказал, как выстраивать продажи в период пандемии.

Тимур Вавилов: Как продавать в условиях кризиса и пандемии.

Тимур Вавилов - Управляющий партнер маркетингового агентства «В2В Creative».

Бизнес-тренер для первых лиц по созданию отделов продаж.

Участвовал в построении 198 отделах продаж.

Наставник в проекте от GOOGLE и Сбербанк «Бизнес класс».

Наставник в проекте «Фабрика предпринимательства».

Автор книги «Отдел продаж по-Самурайски».

Основатель проекта #12НовыхПривычек

Автор курса «Стань Super-РОПом».

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