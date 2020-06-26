Позиция сильных

Нефтегазовая отрасль - бюджетообразующий сектор экономики России и Татарстана, именно она определяет их социально-экономическое развитие. Техническую деятельность предприятий ТЭК обеспечивает трубная отрасль промышленности.

Уже больше 30 лет в этой сфере работает бугульминское ООО «Инженерно-производственный центр», компания-разработчик инновационных методов защиты труб от коррозии, а также современный завод трубной продукции. Компании доверяют такие участники отрасли, как «Роснефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Лукойл», «Татнефть», международные компании.

Семейная компания Айдугановых родилась в далеком 1988 году. Одним из ее основателей стал инженер-механик химических производств Вячеслав Айдуганов, который разработал технологию бессварочного муфтового соединения стальных труб с покрытием. Она дает возможность быстро монтировать трубопроводы, не повреждая при этом покрытие труб, и неудивительно, что она получила признание у гигантов отрасли.

До 2013 года основной деятельностью ИПЦ являлось строительство трубопроводов, которые монтировались по технологии. География широка: от Волгоградской области до Республики Коми и Западной Сибири. Было построено 3 тысячи километров трубопроводов, устойчивых к агрессивным средам.

В начале 2000-х специалисты завода разработали и освоили промышленное производство электроизолирующих вставок для трубопроводов (НЭМС), широко востребованных в газовой и нефтяной отраслях.

Сегодня именно производство трубной продукции является главной деятельностью этой семейной компании. Завод производит НЭМС, отводы, крановые узлы, тройники и переходы с внутренним покрытием, а также внедряет в производство технологии и оборудование для строительства трубопроводов с внутренним покрытием. Масштаб изменений впечатляет: от небольшого производства в 2008 году до современных цехов в просторных корпусах.

На предприятии работает высокопрофессиональный инженерно-технический персонал, а также рабочие высокой квалификации. Создано порядка 150 рабочих мест, ИПЦ обеспечивает работников достойной зарплатой.

- Важным событием для нас в прошлом году стала разработка и аттестация технологии ручной дуговой сварки биметаллических защитных наконечников для труб с покрытием, разработка других инновационных методов, - отмечает Ольга Айдуганова, директор ООО «Инженерно-производственный центр». - Не снижая объемов выпуска продукции, строим новые цеха и внедряем бережливое производство. И, конечно, мы открыты сотрудничеству и решению нестандартных задач.

Позиция сильных - помогать тем, кто в этом нуждается. ИПЦ оказывает поддержку музыкальной и общеобразовательным школам, районной больнице, мечети, церкви. Предмет особой заботы - дети: помощь компании получает реабилитационный центр «Покров» и Фонд Анжелы Вавиловой. В течение многих лет компания спонсирует детские спортивные команды, а те радуют шефов серьезными результатами.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Коллектив ООО «ИПЦ» сердечно поздравляет со 100-летием образования ТАССР татарстанцев и руководство республики! Эти десятилетия - время динамичного развития нашего региона, благодаря чему он сегодня в числе лидеров в стране.

Татарстан обладает также большим потенциалом, и мы верим, что все вместе сможем добиться покорения новых вершин. Здоровья, счастья и благополучия!

423236 Бугульма, ул. Гончарова, 12

Тел. 8 (800) 551-59-55

e-mail: sales@ipc-bugulma.ru

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