2020-06-25T18:51:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Дети, взрослые и пенсионеры: с 26 июня 2020 года жителей Татарстана начнут бесплатно проверять на иммунитет к коронавирусу

2 870 человек протестируют с учетом протокола, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
Кандидатов на тест пригласят после случайной компьютерной выборки.Кандидатов на тест пригласят после случайной компьютерной выборки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Татарстан вошел в число 22 регионов России, чьих жителей проверят на наличие популяционного иммунитета к коронавирусу. Так, с 26 по 30 июня 2020 года Роспотребнадзор республики организует сероэпидемиологическое исследование 2 870 жителей региона. Сделано это будет с учетом протокола, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения. Тест-системы уже получены.

Так, в местных медучреждениях у людей будут отобраны сыворотки крови. Речь идет о семи возрастных группах: дети от 1 года до 17 лет, взрослые 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше. В каждой группе тесты проведут у 410 человек.

Они будут активно приглашаться после случайной компьютерной выборки - равное количество мужчин и женщин, проживающих как в городах, так и в сельской местности.

- Приходить в поликлинику без приглашения не надо, - отмечают в Минздраве Татарстана. - Приглашение в медицинскую организацию будет в строго определенное время для исключения очередей и скученности. Исследования проводятся бесплатно.

При этом важно то, что тестировать будут только здоровые люди, не зависимо от того болели они до этого коронавирусом или нет. Кроме того, исследования не будут проводиться среди лиц из одного организованного коллектива.

Полученные в результате исследований данные используют для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе, а также в целом по России. Это поможет спланировать мероприятия по специфической и неспецифической профилактике коронавируса.

По всем возникающим вопросам можно обратиться на телефон «горячей линии»: 8-800-222-59-00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Татарстане предположительно от COVID-19 скончался врач Нассер Гассан Назим

Точную причину гибели сотрудника Муслюмовской ЦРБ установит судебно-медицинская экспертиза (подробности)

На 25 июня 2020 года в Татарстане выявили еще 40 новых случаев коронавируса

Всего с начала пандемии в республике было выявлено 4 350 зараженных. При этом количество выздоровевших и скончавшихся от инфекции по-прежнему разнится. Так, по данным федерального оперштаба, выздоровел 3 661 человек, скончались - 11. У регионального штаба цифры другие: 3 163 выздоровевших и 13 скончавшихся (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Не позорьте Татарстан!”: медик из Москвы пожаловалась на то, что ее бабушку с двусторонней пневмонией отправили лечиться домой
Ранее пенсионерка контактировала с больными коронавирусом, но даже это, по словам ее внучки, почему-то не стало поводом для госпитализации
Новости 24
Морила голодом и топила в ванне: в Татарстане мать будут судить за истязания 10-летнего сына
В Чувашии огласили приговор насильнику, который вернулся к своей жертве и снова над ней надругался
Больных коронавирусом из Набережных Челнов могут увезти лечиться в Менделеевск
Житель Казани, гулявший в купальнике на улице, получил 7 лет колонии за развращение детей
В Набережных Челнах с могилы ветерана Великой Отечественной войны украли ограду, а на другой устроили дорогу
Билайн предлагает смартфоны Samsung 2020 года от 199 рублей в месяц
В Казанском зоопарке «Река Замбези» для большеухих лисиц выбирают имена
В Йошкар-Оле 11-месячная девочка утонула в ванне
“Для такого отдыха еще рановато”: казанцы отправились купаться, несмотря на то, что все пляжи закрыты
ВТБ запустил сервис удаленного открытия расчетного счета для бизнеса
В Чувашии двое суток ищут пенсионера, который ушел в лес и пропал
В Казани вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и президент Татарстана Рустам Минниханов открыли отремонтированный ДК им.Саид-Галиева
КПРФ не будет выдвигать своего кандидата на выборы в президенты Татарстана 2020
Слуцкий звал его, но бразилец отказался: Стало известно о срыве перехода Вагнера Лава в "Рубин"
Стало известно, что бюст Героя Советского Союза Халила Хайруллина в Татарстане разгромили 8-летние дети
Вице-премьер России Марат Хуснуллин осмотрел маршрут будущей автотрассы Москва-Казань
«Татарстан по праву считается одним из регионов-лидеров»: Путин поздравил со 100-летием образования ТАССР
В аэропорту Казани приземлился самолет названный в честь Мусы Джалиля
В Набережных Челнах пропал 36-летний мужчина, который болен эпилепсией
В Чебоксарах после аварии перевернулась "скорая", четверо пострадали
В Казани неизвестный получил пулю в ногу, когда душил сотрудницу салона красоты
Казань примет Кубок Чемпионов по хоккею
Посевная кампания 2020 обошлась Татарстану в 25 миллиардов рублей
Украл и оставил в лесу: В Ульяновской области безработный похитил лошадь
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Татарстане: на открытом воздухе организуют почти 370 участков
В Ульяновске на три недели закрыли Императорский мост через Волгу
Депутат Госдумы Альфия Когогина заявила о необходимости увеличения числа моногородов
СМИ: "Рубин" согласовал контракт с полузащитником "Зенита"