Дети, взрослые и пенсионеры: с 26 июня 2020 года жителей Татарстана начнут бесплатно проверять на иммунитет к коронавирусу

Татарстан вошел в число 22 регионов России, чьих жителей проверят на наличие популяционного иммунитета к коронавирусу. Так, с 26 по 30 июня 2020 года Роспотребнадзор республики организует сероэпидемиологическое исследование 2 870 жителей региона. Сделано это будет с учетом протокола, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения. Тест-системы уже получены.

Так, в местных медучреждениях у людей будут отобраны сыворотки крови. Речь идет о семи возрастных группах: дети от 1 года до 17 лет, взрослые 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше. В каждой группе тесты проведут у 410 человек.

Они будут активно приглашаться после случайной компьютерной выборки - равное количество мужчин и женщин, проживающих как в городах, так и в сельской местности.

- Приходить в поликлинику без приглашения не надо, - отмечают в Минздраве Татарстана. - Приглашение в медицинскую организацию будет в строго определенное время для исключения очередей и скученности. Исследования проводятся бесплатно.

При этом важно то, что тестировать будут только здоровые люди, не зависимо от того болели они до этого коронавирусом или нет. Кроме того, исследования не будут проводиться среди лиц из одного организованного коллектива.

Полученные в результате исследований данные используют для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе, а также в целом по России. Это поможет спланировать мероприятия по специфической и неспецифической профилактике коронавируса.

По всем возникающим вопросам можно обратиться на телефон «горячей линии»: 8-800-222-59-00.

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