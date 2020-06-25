Natura Siberica выпустила косметическое средство для мужчин в поддержку Центра «Амурский тигр»

В этот раз компания обратила внимание на деятельность Центра «Амурский тигр», который занимается спасением редкого вида тигра. Амурский (или уссурийский) тигр — не только один из самых крупных тигров на Земле, но и единственный подвид, способный выживать в условиях сурового северного климата. Благодаря деятельности Центра численность амурского тигра преодолела критический рубеж, но все еще нуждается активной поддержке. Выпустив черное антибактериальное мыло для мужчин «Сибирская баня» с изображением амурского тигра, компания Natura Siberica ставит цель привлечь внимание к важной деятельности Центра «Амурский тигр» по сохранению редкого вида, занесенного в Красную книгу.

Косметический бренд Natura Siberica давно и успешно выступает с активной экопозицией, инициируя и поддерживая различные программы по сохранению дикой природы Российской Федерации. Среди таких инициатив — создание первых в России сертифицированных органических хозяйств, сотрудничество с Ботаническим садом Иркутского государственного университета в области сохранения и размножения редких видов растений, поддержка Государственного природного биосферного заповедника «Убсунурская котловина».

На этот раз внимание компании привлекла деятельность Центра «Амурский тигр», который занимается спасением редкого полосатого хищника. Изображение уссурийского тигра украсило новый продукт Natura Siberica, созданный компанией в поддержку деятельности Центра.

Амурский (или уссурийский) тигр - один из самых крупных представителей кошачьих и единственный вид тигра, способный выживать в условиях сурового северного климата. Тигр – природный символ Дальнего Востока, поэтому его изображение можно встретить на флаге и гербе Приморского края и на гербе Хабаровска. Центр «Амурский тигр» занимается изучением и сохранением популяции редкого полосатого хищника, чье существование еще в середине XX века было под угрозой из-за неконтролируемой охоты и вырубки лесов. В последние семь лет благодаря деятельности Центра дикая популяция тигра стабильно растет и составляет около 600 особей. Редкое и благородное животное больше не находится на грани вымирания, но нуждается в активных мерах по сохранению и увеличению его популяции.

Центр «Амурский тигр» осуществляет свою деятельность без бюджетного финансирования, исключительно благодаря спонсорской поддержке организаций и частных лиц, поэтому особенно важно привлекать внимание общественности к его работе по сохранению самого большого и сильного тигра России.

Новое косметическое средство Natura Siberica с таким же несгибаемым, как у амурского тигра, характером создано специально для мужчин. Черное антибактериальное мыло для тела и волос «Сибирская баня» дарит коже и волосам 100% очищение и антибактериальную защиту, что особенно важно сегодня. Благодаря уникальному составу на основе диких таежных трав и активному современному компоненту Microsyn PHMB 20 (гуанидину) черное сибирское мыло убивает 99,9% вирусов и бактерий. Гуанидин рекомендован Роспотребнадзором для проведения дезинфекционных мероприятий, включающих меры личной гигиены и дезинфекцию помещений, для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами (инструкция 02/770-2020-32 от 23.01.2020).

Характер хищника в новом косметическом продукте Natura Siberica усилен действием антибактериальных дикорастущих растений Сибири. У жителей Дальнего Востока существует легенда, что для восстановления после охоты тигр употребляет в пищу особенную траву, которую называют «тигровой». Действительно, тигровая трава, или центелла азиатская, содержит танины, флавоноиды и фитостеролы и хорошо известна в медицине своими антиоксидантными свойствами. Она широко используется в составе препаратов для укрепления нервной системы, повышения иммунитета и лечения кожных заболеваний. Вот почему экстракт центеллы азиатской включен в состав черного антибактериального мыла «Сибирская баня» наряду с другими эффективными экстрактами дикорастущих растений Сибири.

- Экстракт тувинской ромашки обладает сильнейшими природными антибактериальными свойствами благодаря большому содержанию дубильных веществ и азулена.

- Органическое масло черной пихты - сильнейший натуральный антисептик, который эффективно очищает кожу и волосы, повышает иммунитет клеток, защищает от воздействия окружающей среды.

- Дикий саянский тимьян содержит дубильные вещества и тимол (природный антивирусный компонент), а также витамины группы B и C, благодаря чему отлично очищает кожу и повышает общий тонус организма.

Черное мыло для тела и волос «Сибирская баня» 2-в-1 с богатым составом природных антибактериальных компонентов — это многофункциональный продукт, который одинаково хорош в уходе как за телом, так и за волосами. А дикие сибирские травы в его составе не только способствуют повышению иммунитета, но и погружают в атмосферу настоящей сибирской бани. Черное мыло «Сибирская баня» 2-в-1 — это сибирский детокс по-черному для настоящих хищников!

#БУДЬКАКТИГР

Узнать подробности о деятельности Центра «Амурский тигр» можно по ссылке.