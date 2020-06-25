2020-06-25T12:20:18+03:00
Спорт

"Рубин" подписал "двойника" Тарасова, сходство игроков отметил даже Слуцкий

18-летний Кирилл Косарев заключил 4-летний контракт с казанским клубом [фото]
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФК "Рубин".Фото: ФК "Рубин".
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"Рубин" продолжает активно себя вести на трансферном рынке. Так, казанцы заключили контракт с еще одним игроком. Им стал 18-летний нападающий Кирилл Косарев. Соглашение будет действовать 4 года.

Кто же такой Косарев и чем он так заинтересовал "Рубин"? Футболист родился 1 августа 2001 года в Самаре. Начал заниматься футболом в составе "Крыльев Советов". Правда, играл только за дубль. Затем Косарев играл за "Муром" и питерский "Зенит-2".

Кроме того, регулярно вызывается в юношеские сборные России. В настоящее время – игрок сборной России U19 (тренер Александр Кержаков). Осенью 2019 года отметился голами в товарищеском матче с Францией-U19 (3:3), в отборочных матчах ЕВРО-U19 с Уэльсом (2:2) и Польшей (4:0), и помог сборной выйти в Элитный раунд турнира.

Отметим, что Косарев уже тренировался в "Рубине". Зимой он приезжал на смотрины на один из сборов казанского клуба и, видимо, запомнился тренерскому штабу. Теперь соглашение с ним подписано официально. За переход игрока "Рубину" платить не пришлось. К казанцам Косарев присоединился в статусе свободного агента.

Есть еще один момент, который отметили болельщики "Рубина" после подписания контракта. Уж больно Косарев похож на другого игрока казанской команды - полузащитника Дмитрия Тарасова.

К слову, наставник "Рубина" Леонид Слуцкий заметил внешнее сходство игроков еще зимой, опубликовав соответствующий пост в инстаграме. Подписчики согласились с наставником.

Фото: личная страница Леонида Слуцкого в Инстаграме.

Фото: личная страница Леонида Слуцкого в Инстаграме.

Кстати, Косарев сможет дебютировать за "Рубин" уже в нынешнем сезоне. Дело в том, что клубам Премьер-Лиги разрешили вносить в заявку игроков моложе 23 лет. Ближайший матч, кстати, "Рубин" проведет уже 27 июня. Казанцы на своем поле примут одного из лидеров чемпионата - московский "Локомотив".

На данный момент в чемпионате России сыграно 23 тура. На данный момент в активе "Рубина" 26 очков. Команда Слуцкого идет на 11 позиции в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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