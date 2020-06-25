По даным на 25 июня 2020 года в Ульяновской области выявили 109 новых случаев коронавируса

С начала пандемии в Ульяновской области выявили 5 242 случая коронавируса. О 109 последних зараженных стало известно сегодня, 25 июня, из сообщения местного Роспотребнадзора. Глава региона Сергей Морозов новые данные не прокомментировал так, как делал это ранее на своих страницах в социальных сетях. В последний раз он объяснил выявление более 100 новых инфицированных в сутки тем, что в области хорошо проводится тестирование на COVID-19.

Известно, что сейчас из-за инфекции под медицинским наблюдением в области находятся 5 544 человека. К этому дню проведено более 104,8 тысяч тестов на COVID-19, обследовано 98,2 тысячи граждан.

По данным федерального оперштаба по борьбе с инфекцией, 2 659 ранее зараженных жителей Ульяновской области уже выздоровели, 35 - скончались.