На 24 июня 2020 года в Ульяновской области выявили еще 107 случаев коронавируса

С начала пандемии в Ульяновской области выявили 5 133 случаев коронавируса. О 107 последних зараженных стало известного из сообщения местного Роспотребнадзора. Глава региона Сергей Морозов ситуацию на своих страницах в социальных сетях не прокомментировал, хотя накануне возобновил эту практику.

На данный момент 2 606 ранее инфицированных выздоровели, а 35 - скончались. Под медицинским наблюдением находятся 5365 местных жителей. С начала исследований в области провели 102,5 тысяч тестов на COVID-19, обследовали более 95,9 тысяч человек.

- Лаборатории ульяновского регионального СПИД Центра, городской поликлиники №4 и поликлиники Ульяновской областной клинической больницы начали проводят тестирования на антитела COVID-19, которые позволяют оценить наличие иммунитета к вирусу COVID-19, - отмечают в Минздраве Ульяновской области..