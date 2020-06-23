В Казани хотят массово внедрить электромобили

В России в рамках реализации федеральных программ по внедрению и развитию электротранспорта стартует проект «Первый народный электромобиль». По предложению инвесторов в Казань могут приехать электромобили, а следующий предлагаемый ими этап - крупноузловая сборка электромобилей на площадке в СЭЗ «Алабуга», на базе промплощадки «Форда».

Эти вопросы обсуждались 19 июня в Торгово-промышленной палате РТ, где первый заместитель председателя ТПП РТ Артур Николаев встретился с председателем правления ПО «МПО «Независимость» Дмитрием Зализняком и его финансовым советником Сергеем Соколовым.

Первый заместитель председателя ТПП РТ Артур Николаев рассказал о возможностях, открывающихся для инвесторов в нашей республике:

«В Татарстане большое число промплощадок, 5 ТОСЭР, свободные экономические зоны, предоставляющие выгодные условия для резидентов, в первую очередь налоговые послабления. В целом у Татарстана весьма высок региональный инвестиционный рейтинг. Кстати, закон, позволяющий развивать инвестиции, был принят и обкатан в Татарстане раньше, чем в целом по России».

- Был очень приятно удивлен, когда приехал в Казань: как она изменилась, похорошела, - признался президент группы компаний «Независимость» Дмитрий Зализняк. - Уверен, казанцы хотят жить в чистом городе. Но проблема загрязняющего транспорта ощущается все острее, а электромобили - отличное решение. Тренд сохранения природы не модное веяние, а острая необходимость для поддержания нормальных условий на Земле для будущих поколений. Но это еще и выгодное направление. Если 3 - 5 лет назад для нас весьма привлекательным направлением инвестирования была криптовалюта, то сегодня растущий спрос на электромобили показывает, что это сфера скоро станет одной из самых прибыльных.

Потому нами заключен эксклюзивный дилерский договор с холдингом Huaihai (Китай). В 2020 году в городе Сюйджоу для нашей компании запланирован выпуск 1000 электромобилей, часть которых планируем привезти в Татарстан.

Разумеется, идет создание сети электрозаправочных станций, на которых можно заряжать электромобили, электромотоциклы, самокаты и другую технику. Электрозаправочная станция идет в комплекте с нашим электромобилем.

Кстати, электромобили от компании «Независимость» адаптированы к российским эксплуатационным и климатическим условиям. Это результат двухлетней подготовки к созданию отечественной линии электромобилей. Электромобиль производится с помощью передовых технологий китайского завода Hyaihai, специализирующегося на производстве электрического транспорта. Мы не покупаем электромобили, мы заказываем производство.

У каждого пайщика кооператива есть уникальная возможность создать свой собственный, новый бизнес в самой быстроразвивающейся отрасли, строить сети электрозаправочных станций в рамках проекта «Заправка в каждый двор». Эта ниша пока открыта для смелых начинаний, поэтому мы приглашаем принять в ней участие вместе с ПО «МПО «Независимость» на этапе «закладки фундамента», в самом начале бурного развития, не оставаться в стороне.

Дмитрий Зализняк и Сергей Соколов (слева) готовы начать в Татарстане производство электромобилей. На обсуждении проекта с Артуром Николаевым, ТПП РТ (крайний справа).

Участники встречи в ТПП РТ ответили на вопросы.

- По какой цене татарстанцы смогут приобрести автомобиль на электрической тяге и насколько дорого содержание такого авто?

- Первые 100 будут проданы по цене 700 тысяч рублей, в последующем стоимость будет выше, но купить его сможет только член МПО «Независимость», которым можно стать, заплатив всего 200 рублей. Мы не будем взимать баснословные деньги с наших членов - зарабатываем на наших проектах, - ответил Дмитрий Зализняк. - Что касается содержания электромобиля, он обходится где-то в 5 - 7 раз дешевле обычного автомобиля: нет расхода на топливо, масло, дорогое обслуживание. Налогообложение тоже другое. Кстати, для москвичей такое приобретение еще выгоднее: в столице для электромобилей парковка бесплатна, можно ездить по выделенным полосам. Когда мы запустим производство в Татарстане, то республика будет зарабатывать на москвичах, продавая им личный транспорт.

Но электротранспорт - это флагманский проект ПО «МПО «Независимость», на который мы возлагаем большие надежды.

Мы также рассматриваем как точку приложения сил аграрный сектор, в этом направлении есть несколько проектов. Один из них - «Алтайское золото» - производство экологически чистых растительных масел путем холодного отжима - является одним из самых лучших в России.

Одно из наших преимуществ в том, что мы инвестируем исключительно только в собственный высокодоходный бизнес. Стоимость некоторых проектов, реализованных нами, начинаются от ста миллионов рублей.

- Нужен ли в Татарстане проект по сборке электромобилей? - этот вопрос адресовали Артуру Николаеву.

- Если тренд наблюдается во всем мире, то нужно подхватить его, привязать к нашей земле, - ответил он. - Когда достойные, проверенные зарубежные проекты культивируются у нас - это правильно. Тем более если речь идет о таких прогрессивных вещах, говорю это как физик по образованию.

Производство электромобилей требует большого числа комплектующих, то есть такие проекты «подтянут» развитие малого и среднего бизнеса. В республике много квалифицированных работников этой отрасли. Например, на свободной экономической зоне «Алабуга».

- Да, автомобильный завод дает работу смежным предприятиям и один рабочий создаёт до десятка других рабочих мест, - дополнил Сергей Соколов, финансовый советник компании.

"Кроме продажи и производства электромобилей и ряда проектов в аграрном секторе ПО «МПО «Независимость» создаёт также собственную сеть ломбардов, с дальнейшей перспективой собственного ювелирного производства и развития одной из крупных сетей ювелирных магазинов, реализует экологически чистые, на 100% натуральные продукты и прочее."

- Одна из наших задумок на рассмотрении - разливать молоко и молочные продукты в бутылки с алюминиевой крышкой, которые многие помнят еще со времен СССР. Такие детали радуют и объединяют всех нас, - рассказал Дмитрий Зализняк. - Кстати, пустые бутылки можно принимать от населения и снова отправлять в оборот, как это делают сейчас в ЕС, что снизит себестоимость продукции. Все новое - это хорошо забытое старое. Инвестируя только в свой собственный бизнес, мы создаем проекты, объединяющие нас и делающие нашу жизнь лучше.

Хочу отметить, что компания МПО «Независимость» в большой степени социальный проект, поскольку это международный потребительский кооператив. И то, что мы зарабатываем, делится на большое количество людей.

Напоминаю, пайщиком может стать каждый за символическую плату. Для пайщиков действуют особые условия на услуги и товары ПО «МПО «Независимость».

В январе 2020 года в столице Индии Дели в здании посольства Российской Федерации состоялось ежегодное событие - Международный фестиваль премии «Махатма Ганди». За работу команды над первым масштабным экопроектом на территории стран постсоветского пространства ПО «МПО «Независимость» был вручен Золотой орден имени Махатмы Ганди, а председателю правления Дмитрию Викторовичу Зализняку присвоена премия «Человек Мира».

28 октября 2019 года компания «Независимость» вступила в Ассоциацию развития электромобильного, беспилотного и подключаемого транспорта.