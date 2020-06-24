Последние новости о коронавирусе в Татарстане на 24 июня 2020 года: заразились еще 39 человек

Последние новости о коронавирусе в Татарстане на 24 июня 2020 года - выявили еще 39 случаев заражения. Большинство больных - жители Казани (26 человек). Остальные из Зеленодольского района (3), Кукморского района (2), Пестречинского района (2), Атнинского района (1), Буинского района (1), Выскогорского района (1), Кайбицкого района (1), Новошешминского района (1) и Тетюшского района (1).

- Три случая завозные, 36 – контактные. 6 человек госпитализировано, 33 получают лечение на дому, - сообщают в региональном оперштабе по борьбе с распространением инфекции

Среди новых больных несовершеннолетних нет. Одному человеку до 30 лет, 10 - от 30 до 50 лет, 13 - от 50 до 60 лет, 3 -от 60 до 70 лет, 2 - от 70 до 80 лет.

С начала пандемии в республике выявили 4 310 случаев COVID-19. Единого числа выздоровевших и скончавшихся зараженных по прежнему нет. По данным регионального оперштаба 3 128 ранее инфицированных выздоровели, 13 - скончались. По данным федерального оперштаба выздоровели 3 656 человек, а скончались - 11.