Парад Победы в Казани 24 июня 2020 года: кто участвует и где перекроют улицы

В связи с пандемией коронавируса массовые празднования 9 Мая перенесли. К тому же Парад Победы в Казани 24 июня 2020 года пройдет без салюта. Он был запущен непосредственно в дату праздника и без зрителей на улице.

Как будут проходить праздничные мероприятия в эту среду и что в связи с этим будет предпринято в городе, выясняла «Комсомолка».

НАЧАЛО

24 июня как дата проведения перенесенного Парада 2020 была выбрана не случайно. Именно в этот день 1945 года на Красной площади в Москве прошел тот самый Парад победителей, которые сложили фашистские знамена у стен Кремля.

Парад Победы в Казани 24 июня 2020 года пройдет на площади Свободы. Начало шествия запланировано на 10.00. В этот день там промаршируют более 1000 военнослужащих Казанского гарнизона, курсантов военного училища, МВД, МЧС и представителей различных структур. К слову, в параде впервые примет участие расчет прокуратуры.

Из-за риска, связанного с распространением коронавируса, юнармейцы в этот раз к торжественному шествию не присоединятся. В свою очередь воспитанников Суворовского училища привлекут в максимально сокращенном составе.

КОЛОННА ТЕХНИКИ

Помимо военнослужащих по площади Свободы в честь 75-летия Победы колонной проедут 40 единиц исторической техники. Среди которой и легендарные танки. В том числе, знаменитый Т-34 «Колхозник Татарии». Его так назвали в честь танковой колонны из 200 машин, которые в 1943 году на фронт передали труженики Татарстана.

Также запланировано прохождение советской противотанковой самоходной артиллерийской установки СУ-100, легендарных «Катюш», колонны современных бронетранспортеров, а также раритетных пожарных машин.

Завершит Парад Победы в Казани 24 июня 2020 года проезд ретро-автомобилей, среди которых ГАЗ М-20 «Победа», бронеавтомобили «Остин» и БА-20. Покажут на площади Свободы и современную боевую технику.

По окончании всего шествия под сопровождение военного оркестра солисты исполнят песню «День Победы».

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Во время Парада Победы в Казани 24 июня 2020 года всем участникам выдадут маски и перчатки. Кроме того, все они должны будут соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра.

Зрители на трибунах все же будут – это 20 ветеранов войны и труженики тыла. Остальным в качестве меры безопасности из-за риска распространения коронавируса Парад Победы в Казани предлагается посмотреть в онлайн-режиме на сайте правительства Татарстана или на местных телеканалах.

ФИГУРКИ ГОЛУБЕЙ НА ОКНАХ

Казань, как и весь Татарстан, присоединится к всероссийским акциям, посвященным 75-летию Великой Победы. Одна из них - это «Звон Победы». Так, в 24 июня в 12.00 после окончания парада в течение одной минуты будут звучать гудки машин, автобусов и троллейбусов.

Кроме того, столица Татарстана в эту среду станет участницей акции «Победного марша», во время которой в соцсетях в онлайн-режиме будут исполнены песни времен Великой Отечественной войны.

А участники акции «История Победы» могут рассказать о вкладе своих родных в Победу. Кроме того, Казань поддержит флешмоб «Голубь мира». Для участия в нем нужно украсить фигурками белых голубей окна своих квартир. Кроме того, они появятся в общественных пространствах.

ПЕРЕКРЫТИЕ ДОРОГ

Фото: pixabay.com

Из-за Парада Победы в Казани 24 июня 2020 года перекроют центральные улицы.

Так движение транспорта будет запрещено:

До 6.00 26 июня по ул.Театральная (от ул.Дзержинского до ул.Большая Красная), на муниципальных парковочных зонах по ул.Театральная и на пл.Свободы (у памятника В.И.Ленину), по ул.Пушкина (от ул.Карла Маркса до ул.Большая Красная).

С 20.00 23 июня до 18.00 24 июня по ул.Толстого (от ул.Горького до ул.Большая Красная), по ул.Муштари (от ул.Горького до ул.Большая Красная), по ул.Гоголя (от ул.Горького до ул.Большая Красная), по ул.Жуковского (от ул.Горького до ул.Большая Красная), по ул.Пушкина (от ул.Горького до пл.Султан-Галиева), по ул.Театральная (от ул.Дзержинского до ул.Большая Красная), по ул.Лобачевского (от ул.Дзержинского до ул.Большая Красная), по ул.Карла Фукса (от ул.Дзержинского до ул.Большая Красная), по ул.Япеева (от ул.Дзержинского до ул.Большая Красная), по ул.Миславского (от ул.Дзержинского до ул.Большая Красная).

С 5.00 до 18.00 24 июня по ул.Карла Маркса (от ул.Толстого до ул.Батурина), по ул.Большая Красная (от ул.Толстого до ул.Батурина).

Вводимые ограничения на данных участках связаны с проведением, прежде всего, дезинфекции площадок и с последующем разбором декораций и сцены.

При этом автомобилистов просят не пользоваться парковочными зонами на площади Свободы и прилегающих к ней улицах в период подготовки и проведения Парада Победы 2020.

БЕСПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ

Фото: president.tatar.ru

В то же время 24 июня муниципальные парковки в Казани будут работать бесплатно. Дело в том, что эта среда из-за Парада Победы 2020 по указу Президента России Владимира Путина объявлена нерабочим днем.

Плата за парковку в Казани взимается в будние дни с 7.00 до 18.00, а по субботам, воскресеньям и праздничным дням услуга бесплатна.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

Фото: Алина НИЗАМОВА

В связи с проведением Парада Победы 2020 в Казани 24 июня с 5.00 до 18.00 в связи с закрытием улицы Карла Маркса изменится схема движения следующих автобусов:

- №№22, 28а, 89 будут следовать в направлении центра города по Кремлевской дамбе – пл.Тысячелетия – ул.Лево-Булачная –ул.Татарстан – ул.Пушкина – ул.М.Горького, далее по маршрутам;

- №№22, 28, 89 будут следовать в направлении Кремлевской дамбы со стороны парка им.Горького по ул.К.Маркса – ул.Толстого – ул.Большая Красная – ул.Батурина, далее по маршрутам;

- №№10а, 30, 35, 54, 63, 91 будут следовать в направлении центра города со стороны парка им.Горького по ул.Н.Ершова – ул.Вишневского – ул.Островского – ул.Татарстан, далее по маршрутам.

Кроме того, в этот период времени движение по троллейбусным маршрутам №№2, 3, 5, 7, 8 будет прекращено.

24 июня весь общественный транспорт будет работать по графику выходного дня.

КАК ПОГОДКА?

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в день проведения Парада Победы 2020 в Казани – 24 июня, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, ветер умеренный, температура воздуха будет в пределах от +21 до +23 градусов.

В целом же в эту среду в целом по Татарстану местами прогнозируется гроза с сильным ветром – до 20 м/с, локально град.