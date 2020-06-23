2020-06-23T14:29:15+03:00
Общество

Парад Победы 2020 в Йошкар-Оле: торжественное шествие состоится без зрителей

Горожане будут наблюдать за мероприятием в онлайн-режиме
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Торжественные шествия в России были перенесены со Дня Победы-2020 на 24 июля из-за пандемии коронавируса.Торжественные шествия в России были перенесены со Дня Победы-2020 на 24 июля из-за пандемии коронавируса.Фото: Ирина МОЛОКОТИНА
Изменить размер текста:

В среду, 24 июня, в России пройдут торжественные шествия, которые были перенесены со дня Победы 2020 из-за пандемии коронавируса. Однако не во всех регионах страны эпидемиологическая ситуация смогла стабилизироваться и там еще не готовы пригласить на торжественное шествие зрителей. Так, и жители Йошкар-Олы не смогут побывать на параде Победы 2020, который пройдет в городе 24 июня. Мероприятие для них будут транслировать на местных телеканалах.

Известно, что в шествии примут участие десять парадных расчетов. По улицам города пройдет военная и спецтехника - более 50 единиц.

Отметим, что начала пандемии в Марий Эл выявлено 2 745 случаев COVID-19. На данный момент 2 667 ранее инфицированных выздоровели, а 20 - скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Могут ли мигранты в России поднять «черные погромы», как в США
Как нам не устроить в русских городах свой Миннеаполис, где вместо темнокожих будут таджики, киргизы и узбеки? Рецепты от национальной трагедии дал в разговоре с «КП» известный политолог Георгий Бовт
Новости 24
Новым главой Минэкономразвития Марий Эл стал Станислав Крылов
Пожар в промзоне Набережных Челнов: сгорела установка по переработке жидкой резины
В Марий Эл нашли тело подростка, пропавшего 16 июня
С 16 июля из аэропорта Казани стартуют регулярные авиарейсы в Калининград
Раздача земель чиновником родственнику и знакомым закончилась в Татарстане возбуждением уголовного дела
75% больных COVID-19 работников “КАМАЗа” заразились в магазинах и общественном транспорте
В СамГУПС организована психологическая поддержка иностранных студентов в период изоляции
В Набережных Челнах стартовал третий этап отключения горячей воды
В Казани полицейские посчитали сбежавшего от армии парня убитым
Строительство дороги-дублера Горьковского шоссе в Казани потребует 4,5 миллиарда рублей
«Зина в магазине» на «Радио Дача» в Казани
В Ульяновской области дети медперсонала, работающего с больными COVID-19, получат бесплатные путевки
В Татарстане водитель иномарки насмерть сбил сразу семь кабанов
ВТБ запускает рефинансирование кредитов сторонних банков с отсрочкой платежей
Пытался переплыть пруд и утонул: тело татарстанца искали более суток
В Чебоксарах появилась косуля, которая не боится людей
В Казани в заброшенном доме после пожара обнаружили тело мужчины
В Чебоксарах рецидивист насмерть забил молотком обидчика знакомой и был приговорен к 11 годам колонии
Житель Чувашии за удар в лицо полицейскому начальнику получил условный срок
В казанскую колонию строгого режима пытались провезти 35 телефонов
На этой неделе десятки домов Йошкар-Олы останутся без света
В Йошкар-Оле женщина-водитель обожглась кипятком и выпрыгнула из своей машины на ходу
В Татарстане соседи спасли из горящего дома супругов-пенсионеров
1 этап строительства Большого Казанского кольца: над Фермским шоссе уложен защитный слой из бетона