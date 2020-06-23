Парад Победы 2020 в Йошкар-Оле: торжественное шествие состоится без зрителей

В среду, 24 июня, в России пройдут торжественные шествия, которые были перенесены со дня Победы 2020 из-за пандемии коронавируса. Однако не во всех регионах страны эпидемиологическая ситуация смогла стабилизироваться и там еще не готовы пригласить на торжественное шествие зрителей. Так, и жители Йошкар-Олы не смогут побывать на параде Победы 2020, который пройдет в городе 24 июня. Мероприятие для них будут транслировать на местных телеканалах.

Известно, что в шествии примут участие десять парадных расчетов. По улицам города пройдет военная и спецтехника - более 50 единиц.

Отметим, что начала пандемии в Марий Эл выявлено 2 745 случаев COVID-19. На данный момент 2 667 ранее инфицированных выздоровели, а 20 - скончались.