Мусульманам Татарстана вернут деньги за путевки в хадж, который отменили из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса власти Саудовской Аравии отменили хадж 2020 для зарубежных паломников. Так, в частности, мусульмане из Татарстана не смогут посетить священные места, несмотря на заранее купленные путевки. В Духовном управлении мусульман (ДУМ) республики людей поспешили успокоить - их деньги не пропадут.

- Татарстанские хаджии, оплатившие путевки в хадж в рамках договора с официальным хадж-оператором в Татарстане «ДУМ РТ Хадж», смогут вернуть оплату в полном объеме или перенести ее на сезон хаджа 2021 года. Специалисты «ДУМ РТ Хадж» находятся на постоянной связи с клиентами, - отмечают в пресс-службе Духовного управления мусульман Татарстана.

Напомним, хадж 2020 пройдет с 28 июля по 2 августа. Он будет разрешен только тем верующим, которые уже находятся на территории Саудовской Аравии.