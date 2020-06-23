2020-06-23T16:24:46+03:00
Общество

Мусульманам Татарстана вернут деньги за путевки в хадж, который отменили из-за коронавируса

Но они также могут перенести оплаченную поездку на следующий год
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Хадж-2020 пройдет с 28 июля по 2 августа, но будет разрешен только тем, кто уже находится на территории Саудовской Аравии.Хадж-2020 пройдет с 28 июля по 2 августа, но будет разрешен только тем, кто уже находится на территории Саудовской Аравии.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Из-за пандемии коронавируса власти Саудовской Аравии отменили хадж 2020 для зарубежных паломников. Так, в частности, мусульмане из Татарстана не смогут посетить священные места, несмотря на заранее купленные путевки. В Духовном управлении мусульман (ДУМ) республики людей поспешили успокоить - их деньги не пропадут.

- Татарстанские хаджии, оплатившие путевки в хадж в рамках договора с официальным хадж-оператором в Татарстане «ДУМ РТ Хадж», смогут вернуть оплату в полном объеме или перенести ее на сезон хаджа 2021 года. Специалисты «ДУМ РТ Хадж» находятся на постоянной связи с клиентами, - отмечают в пресс-службе Духовного управления мусульман Татарстана.

Напомним, хадж 2020 пройдет с 28 июля по 2 августа. Он будет разрешен только тем верующим, которые уже находятся на территории Саудовской Аравии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Могут ли мигранты в России поднять «черные погромы», как в США
Как нам не устроить в русских городах свой Миннеаполис, где вместо темнокожих будут таджики, киргизы и узбеки? Рецепты от национальной трагедии дал в разговоре с «КП» известный политолог Георгий Бовт
Новости 24
Новым главой Минэкономразвития Марий Эл стал Станислав Крылов
Пожар в промзоне Набережных Челнов: сгорела установка по переработке жидкой резины
В Марий Эл нашли тело подростка, пропавшего 16 июня
С 16 июля из аэропорта Казани стартуют регулярные авиарейсы в Калининград
Раздача земель чиновником родственнику и знакомым закончилась в Татарстане возбуждением уголовного дела
75% больных COVID-19 работников “КАМАЗа” заразились в магазинах и общественном транспорте
В СамГУПС организована психологическая поддержка иностранных студентов в период изоляции
В Набережных Челнах стартовал третий этап отключения горячей воды
В Казани полицейские посчитали сбежавшего от армии парня убитым
Строительство дороги-дублера Горьковского шоссе в Казани потребует 4,5 миллиарда рублей
«Зина в магазине» на «Радио Дача» в Казани
В Ульяновской области дети медперсонала, работающего с больными COVID-19, получат бесплатные путевки
В Татарстане водитель иномарки насмерть сбил сразу семь кабанов
ВТБ запускает рефинансирование кредитов сторонних банков с отсрочкой платежей
Пытался переплыть пруд и утонул: тело татарстанца искали более суток
В Чебоксарах появилась косуля, которая не боится людей
В Казани в заброшенном доме после пожара обнаружили тело мужчины
В Чебоксарах рецидивист насмерть забил молотком обидчика знакомой и был приговорен к 11 годам колонии
Житель Чувашии за удар в лицо полицейскому начальнику получил условный срок
В казанскую колонию строгого режима пытались провезти 35 телефонов
На этой неделе десятки домов Йошкар-Олы останутся без света
В Йошкар-Оле женщина-водитель обожглась кипятком и выпрыгнула из своей машины на ходу
В Татарстане соседи спасли из горящего дома супругов-пенсионеров
1 этап строительства Большого Казанского кольца: над Фермским шоссе уложен защитный слой из бетона