Последние новости о коронавирусе в Татарстане на 23 июня 2020 года: выявлено 40 новых случаев заражения

Последние новости о коронавирусе в Татарстане на 23 июня 2020 года - за минувшие сутки выявлено 40 новых случаев заражения. Большинство инфицированных - жители Казани (18). остальные из Набережных Челнов (8), Нижнекамского района (3), Пестречинского района (2), Атнинского района (1), Верхнеуслонского района (1), Высокогорского района (1), Зеленодольского района (1), Кукморского района (1), Нурлатского района (1), Рыбно-Слободского района (1), Сабинского района (1), Тетюшского района (1).

- Все случаи контактные. 18 человек госпитализированы, 22 получают лечение на дому с легкой или вовсе бессимптомной формой течения болезни, - сообщают в региональном оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

Среди новых заболевших несовершеннолетних нет. Троим от 18 до 30 лет, 11 - от 30 до 50 лет, 9 - от 50 до 60 лет, 10 - от 60 до 70 лет, 7 - от 70 до 80 лет.

Вместе с тем накануне стало известно о 13-ой смерти от коронавируса в Татарстане. Новой жертвой инфекции стал 56-летний житель Чистополя. С 1 июня мужчина лечился от двусторонней вирусной пневмонии тяжелой степени, вызванной COVID-19. Пациент скончался еще 11 числа. Его гибель от коронавируса была идентифицирована посмертно, после проведения всех необходимых экспертиз.

Отметим, что с начала пандемии в Татарстане было выявлено 4 271 случай заражения коронавирусом. По данным федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции, на сегодня в республике выздоровели 3 652 человек, скончались - 11. В то же время региональный штаб говорит о других цифрах: 3 108 выздоровевших и 13 скончавшихся.