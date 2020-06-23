106 заболевших коронавирусом за сутки: губернатор Ульяновской области объяснил большое количество инфицированных

С начала 2020 года в Ульяновской области было выявлено 5 026 случаев коронавируса. О 106 последних зараженных стало известно сегодня, 23 июня, из сообщения федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции. В связи с этим губернатор области Сергей Морозов после небольшого перерыва вновь опубликовал в соцсети видеообращение к жителям региона.

- В начале недели в регионе значительно выросло число регистрируемых заболевших. 13 июня был зафиксирован первый всплеск в 150 новых зараженных, 14 июня их было 119, 15 и 16 июня – 146, 17 июня – 147, - отметил Морозов. - Но уже с 18 июня мы видим плавное снижение числа зараженных коронавирусом. 18 июня у нас было 123 новых зараженных, в пятницу 19 июня – 111, в субботу – 110, в воскресенье также – 110 новых заболевших.

Несмотря на это, по словам губернатора, эпидситуация в области остается непростой.

- Мы делаем все возможное, чтобы провести диагностику максимального количества людей, отсюда и достаточно высокие цифры по числу зараженных. Согласно официальным данным, на территории региона проводят анализы 13 лабораторий, там за последние 6 дней проведено более 10 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию, - объяснил Морозов.

Отметим, что с начала пандемии проведено более 100,4 тысячи исследования на COVID-19, обследовано 95,9 тысячи человек. Под медицинским наблюдением находятся 5 509 местных жителей.

К этому дню 2 406 ранее зараженных выздоровели, 35 - скончались.