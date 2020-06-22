В Татарстане нехватка доноров антител к коронавирусу: первыми плазму сдали уже переболевшие врачи

Переливание плазмы с антителами к коронавирусу от уже переболевших им доноров доказало свою эффективность в лечении других зараженных.

Но в Татарстане не хватает добровольцев, могущих помочь больным COVID-19. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщила шеф клиники анестезиологии и реанимации РКБ Айнагуль Баялиева.

По словам главврача по лабораторной диагностике Республиканского центра крови Рамзии Хакимовой, в Татарстане плазму пока сдал 21 один человек. В итоге получилось 42 дозы с антителами к коронавирусу. Причем первыми это сделали врачи, которые уже переболели инфекцией.

КОМУ ПОЛОЖЕНО И ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ СТАТЬ ДОНОРОМ

Переливание плазмы от доноров с антителами в республике было сделано уже 17 пациентам. Одни из показателей к этому тяжелая форма коронавируса. Также перед этой процедурой обязательно надо учитывать и особенности иммунитета пациента.

В свою очередь сам донор должно быть в возрасте от 18 до 55 лет и весить не меньше 50 килограммов.

Также у него должен быть документ, которые подтверждает его излечение на дому или в больнице. У желающего сдать плазму сначала берут два мазка из носа и гортани. Разница между забором две недели. Естественно их анализ на коронавирус должен показать отрицательный результат. Только тогда человек может стать донором.

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