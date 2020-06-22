2020-06-22T19:31:08+03:00
Общество

ЕГЭ 2020 в Казани: график сдачи, отмена масок в аудиториях и одноразовая посуда

Для проведения единого госэкзамена в столице Татарстана организуют 37 пунктов
Олег ЛУГОВОЙ
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Несмотря на пандемию коронавируса и перчаточно-масочный режим, лица выпускников должны быть видны.Несмотря на пандемию коронавируса и перчаточно-масочный режим, лица выпускников должны быть видны.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Для ЕГЭ 2020 в Казани организуют 37 специализированных пунктов сдачи. При этом 25 из них в школах, а 12 на дому для выпускников с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сегодня, 22 июня, на заседании городского оперштаба по борьбе с распространением коронавируса сообщил начальник местного управления образования Ирек Ризванов.

По его словам, большинство выпускников выбрали для сдачи ЕГЭ 2020 русский язык, математика профильного уровня, обществознание, физика, биология и химия.

- Экзамены пройдут с 3 по 25 июля по единому для всей страны графику. А с 3 по 8 августа предусмотрен дополнительный период – для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать экзамены в основные даты и резервные дни, – отметил Ризванов.

Перед этим - 29 и 30 июня, в городе пройдут пробные экзамены, без выпускников. Это нужно для отработки организации ЕГЭ 2020 в Казани и проверки технической готовности пунктов сдачи.

Последняя предполагает бесконтактное измерение температуры у выпускников, нанесение разметки для соблюдения социальной дистанции, в том числе и во дворах школ. Чтобы не было столпотворения, для сдающих ЕГЭ 2020 составят специальный график прибытия в аудитории и организуют два выхода.

- Выпускники будут допускаться на территорию только в средствах индивидуальной защиты. А сидеть в аудиториях они будут уже без масок, так как в соответствии с требованиями Рособрнадзора на камерах наблюдения должны просматриваться их лица, - сообщил начальник управления образования Казани.

Также в каждой аудитории должен быть установлен кулер с водой и одноразовая посуда. Сами помещения для сдачи ЕГЭ 2020 в Казани по специальным графикам будут дезинфицироваться.

- Не должно быть ни малейшего риска ни для детей, ни для учителей, - в свою очередь заметил мэр Казани Ильсур Метшин.

При этом перед ЕГЭ 2020 в Казани градоначальник поручил главам районов, директорам школ и местному управлению образования провести проверку пунктов сдачи и обеспечить жесточайший контроль над соблюдением всех санитарных требований Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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