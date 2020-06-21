Последние новости о коронавирусе в Татарстане на 21 июня 2020 года: заразились еще 40 человек

Последние новости о коронавирусе в Татарстане на 21 июня 2020 года – по данным федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции выявлено 40 новых случаев заражения. При этом за прошедшие сутки коронавирус удалось победить 5 пациентам - они излечились.

Отметим, что с начала пандемии в Татарстане было зафиксировано 4 192 зараженных CJVID-19, на данный момент выздоровели 3 033 пациента, 12 инфицированных скончались. За последние сутки летальных исходов не зафиксировано.

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При этом внутри них все по-прежнему должны будут соблюдать перчаточно-масочный режим и социальную дистанцию в 1,5 метра (подробности)