2020-06-21T11:26:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Последние новости о коронавирусе в Татарстане на 21 июня 2020 года: заразились еще 40 человек

За прошедшие сутки летальных исходов в связи с инфекцией в республике зафиксировано не было
Олег ЛУГОВОЙ
Поделиться:
За сутки инфекцию смогли победить еще 5 человек - они излечились.За сутки инфекцию смогли победить еще 5 человек - они излечились.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Последние новости о коронавирусе в Татарстане на 21 июня 2020 года – по данным федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции выявлено 40 новых случаев заражения. При этом за прошедшие сутки коронавирус удалось победить 5 пациентам - они излечились.

Отметим, что с начала пандемии в Татарстане было зафиксировано 4 192 зараженных CJVID-19, на данный момент выздоровели 3 033 пациента, 12 инфицированных скончались. За последние сутки летальных исходов не зафиксировано.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Татарстане закрытые из-за пандемии коронавируса торговые центры могут заработать уже после 1 июля

При этом внутри них все по-прежнему должны будут соблюдать перчаточно-масочный режим и социальную дистанцию в 1,5 метра (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Жители Казани выбирают эскиз самого длинного граффити в городе
Купальный сезон 2002 в Марий Эл: готовятся 40 пляжей
Донор из Ульяновска стал рекордсменом России по сдаче плазмы
В Йошкар-Оле Alfa Romeo на скорости протаранила павильон с шиномонтажем
Соперником Минниханова на выборах в президенты Татарстана стал Владимир Сурчилов
Парад Победы 2020 в Казани: перед репетицией улицы продезинфицировали от коронавируса
В дни мероприятий в честь 75-летия Победы в Казани изменятся маршруты автобусов
В первом матче после возобновления сезона «Рубин» обыграл «Урал»
В минздраве Татарстана подтвердили многочасовые задержки скорой помощи в Казани
В Казани из-за праздничного парада ограничат транспортное и пешеходное движение
В Казань назначены два вывозных рейса
В первой встрече после трехмесячной паузы «Рубин» сыграет с «Уралом»
В Чувашии трех парней будут судить за изнасилование и надругательство над 14-летней школьницей
СУ СКР Татарстана: она хотела развестись, а он бил ее, насиловал и запирал в погребе
В Татарстане 100-летней вдове вдовы участника Великой Отечественной войны отказали в выплате в честь 75-летия Победы
В Чувашии в убийстве пенсионера молотком подозревают любовника его внучки
Погода в Татарстане на выходные 20 и 21 июня
В Марий Эл пенсионер на иномарке насмерть сбил велосипедиста
Марс, Эсма и Корней: как еще называли на прошлой неделе казанцы своих детей
На жителя Татарстана завели уголовное дело о посредничестве во взятке сотрудникам Газпрома
В Казани заработали семь станций проката самокатов
На дорогах Казани установят еще почти 500 камер видеонаблюдения
Клиенты ВТБ в мае увеличили число открытых вкладов на 40%