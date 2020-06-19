"Жестко напился, пришел на тренировку и всех отвозил": бывший форвард "Рубина" рассказал, как дебютировал за казанский клуб

За последние 10 лет через состав казанского "Рубина" прошло немало футболистов. Кто-то запомнился и задержался, а кто-то остался незамеченным и ограничился одним единственным матчем за клуб. Таким стал форвард Дмитрий Отставнов.

Он начинал в московском "Динамо", подавал надежды, а в 2014 году перебрался в Татарстан, но не в "Рубин", а в "Нефтехимик". Впечатление о Нижнекамске оказалось не самым лучшим.

- Я попал в первую лигу в "Нефтехимик". С шикарной базы в Новогорске ты приезжаешь в Нижнекамск, о существовании которого даже не знал, для тебя это диковато, огромный контраст. Там клуб вылетел в ПФЛ, я непонятным образом в 10 матчах забил 11 голов, меня начали восхвалять и названивать. Из ЦСКА, другие тренеры-селекционеры, называли лучшим, - цитирует Отставнова "Спорт-Экспресс".

В итоге форварду поступило несколько предложений из других клубов. Он выбрал "Рубин". Отставнов тренировался с основой, но не проходил в нее. В итоге он сыграл лишь одну игру, причем, этому предшествовала бурная ночь в клубе.

- Получилось прикольно. Когда попал в главную команду "Рубина", начал очень много тренироваться — утром и вечером нон-стопом. Но на игры меня не ставили. Мне это надоело, думаю: "Пошли все нафиг!" Пошел в ночной клуб, жестко напился. Потом пришел на тренировку, и стал там лучшим — всех отвозил. Мне говорят: "Готовься, ты в стартовом составе с ЦСКА". Это что-то паранормальное. Я как деревом был, так деревом и остался. Говорят, что надо тысячу раз меч наточить, чтобы он был острым. Думаю, это фигня. Мне эти дополнительные тренировки не помогли никак. Всегда все делал со всей ответственностью, но техника не улучшалась. Можешь полдня бить штрафные, но не прибавить в этом компоненте ни на грамм. Я круче всех только головой играю, наверху вообще соперников не замечал. У меня еще лоб большой, бью точно. А вместо дополнительных тренировок лучше отдохнуть, восстановиться. Выкладываться надо на командной тренировке. Если бы дополнительными занятиями можно было повысить качество игры, у нас бы одни Месси играли, - вспомнил Отставнов.

После ухода из "Рубина" форвард играл за ульяновскую "Волгу", астраханский "Волгарь", пробовал свои силы в Португалии, Бельгии и Литве, а последним клубом в карьере Отставнова был ростовский СКА. Сейчас Отставнов вообще трудится в сервисе по доставке еды и получает от этого удовольствие.

- Я уже в прошлом году развозил еду на велосипеде, когда остался без клуба. Тогда стеснялся этого, никому не рассказывал. Сейчас же считаю, что в профессии нет совершенно ничего зазорного. Получаю удовольствие. Люди бесплатно на велосипедах катаются, а мне за это еще и платят. Общение с разными интересными персонажами, знакомства — кайф. Я сам себе хозяин. Хочу — выезжаю на заказы, нет — занимаюсь своими делами. Нет начальников, никто никуда не гонит. Но если решил отдохнуть, то ничего и не заработаешь. В день у меня получается не меньше 2300 рублей, рекорд — 3160 рублей. Кручу педали по 12 часов в сутки. Физическая нагрузка — ого-го. Футболистам такое и не снилось. И финансово выгоднее — в моей последней команде, ростовском СКА, получал 43 тысячи рублей. Курьером же реально и 90 тысяч заработать. Было бы желание, - цитирует "Спорт-Экспресс" Отставнова.