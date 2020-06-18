В футбольном "Ростове" вспышка коронавируса, среди заразившихся три бывших игрока "Рубина", что теперь будет с Премьер-Лигой?

19 июля российский футбол должен был вернуться после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. В первый день рестарта сезона между собой должны были сразиться "Сочи" и "Ростов". Однако накануне стало известно, что матч точно не состоится в назначенное время.

Футболисты "Ростова" сдали тесты на коронавирус и результаты показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава команды. Сейчас эти футболисты изолированы от команды. В близком контакте с ними находились 42 сотрудника "Ростова" — это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды.

В итоге "Ростов " в полном составе отправился на двухнедельный карантин, поставив под угрозу возобновление сезона. При этом, в клубе с берегов Дона рассчитывают, что команда через 14 дней вернется в борьбу в чемпионате.

- Ростов был и остаётся приверженцем возобновления чемпионата. Ранее мы поддержали решение РФС и РПЛ о возобновлении сезона. Наша команда готовилась к матчу в Сочи, мы надеялись на удачный рестарт. Но жизнь вносит свои коррективы. У нас шестеро заболевших. Это форс-мажор. Мы находимся в контакте с РФС и РПЛ. При этом мы строго следуем рекомендациям Роспотребнадзора и уходим на двухнедельный карантин. Нам бы не хотелось, чтобы кто-либо спекулировал на ситуации в нашем клубе. Ждем, когда после этой паузы команда продолжит борьбу на поле. Мы желаем здоровья заболевшим футболистам, верим в их скорейшее выздоровление, надеемся на поддержку и понимание наших болельщиков. До встречи на стадионе. Берегите себя!, — заявил Президент ФК "Ростов" Арташес Арутюнянц.

Фамилии заболевших коронавирусом футболистов в пресс-службе "Ростова" не сообщили. Впрочем, их обнародовал известный журналист Нобель Арустамян. По его данным, Covid-19 был обнаружен у Романа Еременко, Матиаса Норманна, Арсения Логашова, Хорена Байрамяна, Ивелина Попова и Денниса Хаджикадунича.

Отметим, что трое из заболевших в разные годы играли за "Рубин". Роман Еременко выступал за казанский клуб с 2011 по 2014 год. В его активе 11 голов в 73 матчах за "Рубин". Ивелин Попов провел в Казани всего полгода в 2018 году, но оставил след в истории клуба забив 4 гола в 9 играх. Байрамян провел в "Рубине" весь прошлый сезон. На его счету 2 гола в 24 играх.

По последним данным, из-за ситуации в "Ростове" рестарт Премьер-Лиг отменять не будут. Все запланированные матчи состоятся. Под вопросом пока три матча с участием "Ростова" - выездной против "Сочи" и домашние с "Арсеналом" и "Краснодаром". Они должны были состояться в ближайшие 2 недели, которые футболисты донской команды проведут на карантине.

Есть небольшая вероятность, что матчи перенесут, но из-за плотности календаря такой сценарий маловероятен. По факту остается окно лишь в день проведения полуфинала Кубка России. По всей вероятности, "Ростову" в некоторых играх будут засчитаны технические поражения, что ставит под угрозу еврокубковые амбиции ростовчан.

На данный момент "Ростов" с 38 очками идет четвертым. "Рубин", набрав 23 балла, располагается на 14 позиции. Отметим, что матч между "Рубином" и "Ростовом" должен состояться в Казани 15 июля.