2020-06-18T11:43:13+03:00
Спорт

В футбольном "Ростове" вспышка коронавируса, среди заразившихся три бывших игрока "Рубина", что теперь будет с Премьер-Лигой?

Covid-19 подозревают у Романа Еременко, Хорена Байрамяна и Ивелина Попова, которые в разное время играли за казанский клуб
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: ФК "Ростов".Фото: ФК "Ростов".
Изменить размер текста:

19 июля российский футбол должен был вернуться после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. В первый день рестарта сезона между собой должны были сразиться "Сочи" и "Ростов". Однако накануне стало известно, что матч точно не состоится в назначенное время.

Футболисты "Ростова" сдали тесты на коронавирус и результаты показали отклонения от нормы у шестерых игроков основного состава команды. Сейчас эти футболисты изолированы от команды. В близком контакте с ними находились 42 сотрудника "Ростова" — это все игроки основного состава, тренерский штаб и персонал команды.

В итоге "Ростов " в полном составе отправился на двухнедельный карантин, поставив под угрозу возобновление сезона. При этом, в клубе с берегов Дона рассчитывают, что команда через 14 дней вернется в борьбу в чемпионате.

- Ростов был и остаётся приверженцем возобновления чемпионата. Ранее мы поддержали решение РФС и РПЛ о возобновлении сезона. Наша команда готовилась к матчу в Сочи, мы надеялись на удачный рестарт. Но жизнь вносит свои коррективы. У нас шестеро заболевших. Это форс-мажор. Мы находимся в контакте с РФС и РПЛ. При этом мы строго следуем рекомендациям Роспотребнадзора и уходим на двухнедельный карантин. Нам бы не хотелось, чтобы кто-либо спекулировал на ситуации в нашем клубе. Ждем, когда после этой паузы команда продолжит борьбу на поле. Мы желаем здоровья заболевшим футболистам, верим в их скорейшее выздоровление, надеемся на поддержку и понимание наших болельщиков. До встречи на стадионе. Берегите себя!, — заявил Президент ФК "Ростов" Арташес Арутюнянц.

Фамилии заболевших коронавирусом футболистов в пресс-службе "Ростова" не сообщили. Впрочем, их обнародовал известный журналист Нобель Арустамян. По его данным, Covid-19 был обнаружен у Романа Еременко, Матиаса Норманна, Арсения Логашова, Хорена Байрамяна, Ивелина Попова и Денниса Хаджикадунича.

Отметим, что трое из заболевших в разные годы играли за "Рубин". Роман Еременко выступал за казанский клуб с 2011 по 2014 год. В его активе 11 голов в 73 матчах за "Рубин". Ивелин Попов провел в Казани всего полгода в 2018 году, но оставил след в истории клуба забив 4 гола в 9 играх. Байрамян провел в "Рубине" весь прошлый сезон. На его счету 2 гола в 24 играх.

По последним данным, из-за ситуации в "Ростове" рестарт Премьер-Лиг отменять не будут. Все запланированные матчи состоятся. Под вопросом пока три матча с участием "Ростова" - выездной против "Сочи" и домашние с "Арсеналом" и "Краснодаром". Они должны были состояться в ближайшие 2 недели, которые футболисты донской команды проведут на карантине.

Есть небольшая вероятность, что матчи перенесут, но из-за плотности календаря такой сценарий маловероятен. По факту остается окно лишь в день проведения полуфинала Кубка России. По всей вероятности, "Ростову" в некоторых играх будут засчитаны технические поражения, что ставит под угрозу еврокубковые амбиции ростовчан.

На данный момент "Ростов" с 38 очками идет четвертым. "Рубин", набрав 23 балла, располагается на 14 позиции. Отметим, что матч между "Рубином" и "Ростовом" должен состояться в Казани 15 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ульяновске спасатели помогли женщине, которая пострадала в ДТП
В Казани временно перекроют движение по двум улицам
"Все будет зависеть от качества людей, выходящих на замену": Слуцкий высказался о рестарте Премьер-Лиги
Амбассадоры СамГУПС привлекут в вуз талантливую молодежь
Глава исполкома Нижнекамска Денис Баландин покинул пост по собственному желанию
Вместо обсервации самоизоляция: прибывших из заграницы в Татарстан больше не будут отправлять на карантин
Чувашия вошла в топ-10 самых коррупционных регионов России
В Чувашии нашли живым пропавшего Михаила Пудовкина
В Марий Эл по факту гибели детей на плоту возбудили уголовное дело
В Чувашии развернули почти 300 дополнительных новых коек для больных с коронавирусом
В конце июня 2020 из Казани запустят поезда в Адлер и Санкт-Петербург
ВТБ выдал свыше 34 млрд рублей в рамках ипотеки под 6,5%
Забил насмерть табуреткой: жителя Казани обвиняют в убийстве приятеля
В Чувашии рецидивист напал на полицейского и был приговорен к колонии строгого режима
ВТБ Капитал Инвестиции: дивидендная доходность российских бумаг остается одной из самых высоких в мире
Где именно 18 июня в казанском поселке Юдино на день отключат воду
В Татарстане экс-чиновника филиала «Почта России» будут судить за «откаты»