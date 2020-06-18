18 июня 2020 года в Татарстане выявлено 38 новых зараженных коронавирусом

За минувшие сутки в Татарстане выявили 38 новых случаев коронавируса. Большинство зараженных - жители Казани (19 человек). Остальные из Набережных Челнов (9), Нижнекамского района (2), Нурлатского района (2), Верхнеуслонского района (1), Высокогорского района (1), Лаишевского района (1), Менделеевского района (1), Пестречинского района (1) и Тукаевского района (1).

- Все случаи контактные. 21 человек госпитализировано, 17 получают лечение на дому с легкой или вовсе бессимптомной формой течения болезни, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Известно, что среди новых больных несовершеннолетних нет, 4 человека в возрасте от 18 до 30 лет, 7 - от 30 до 50 лет, 6 - от 50 до 60 лет, 21 - старше 60 лет.

С начала пандемии в республике COVID-19 заразилось 4078 человек. По данным регионального оперштаба, выздоровели 2907 пациентов, 12 - скончались. В то же время федеральный штаб говорит о других цифрах: 3632 выздоровевших и 10 скончавшихся.