2020-06-18T11:37:08+03:00
Коронавирус Covid-19

18 июня 2020 года в Татарстане выявлено 38 новых зараженных коронавирусом

Большинство из них - жители Казани
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Цифры по выздоровевшим у регионального и федерального опрештабов все еще разнятся.Цифры по выздоровевшим у регионального и федерального опрештабов все еще разнятся.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Татарстане выявили 38 новых случаев коронавируса. Большинство зараженных - жители Казани (19 человек). Остальные из Набережных Челнов (9), Нижнекамского района (2), Нурлатского района (2), Верхнеуслонского района (1), Высокогорского района (1), Лаишевского района (1), Менделеевского района (1), Пестречинского района (1) и Тукаевского района (1).

- Все случаи контактные. 21 человек госпитализировано, 17 получают лечение на дому с легкой или вовсе бессимптомной формой течения болезни, - отмечают в региональном оперштабе по борьбе с инфекцией.

Известно, что среди новых больных несовершеннолетних нет, 4 человека в возрасте от 18 до 30 лет, 7 - от 30 до 50 лет, 6 - от 50 до 60 лет, 21 - старше 60 лет.

С начала пандемии в республике COVID-19 заразилось 4078 человек. По данным регионального оперштаба, выздоровели 2907 пациентов, 12 - скончались. В то же время федеральный штаб говорит о других цифрах: 3632 выздоровевших и 10 скончавшихся.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Ульяновске спасатели помогли женщине, которая пострадала в ДТП
В Казани временно перекроют движение по двум улицам
"Все будет зависеть от качества людей, выходящих на замену": Слуцкий высказался о рестарте Премьер-Лиги
Амбассадоры СамГУПС привлекут в вуз талантливую молодежь
Глава исполкома Нижнекамска Денис Баландин покинул пост по собственному желанию
Вместо обсервации самоизоляция: прибывших из заграницы в Татарстан больше не будут отправлять на карантин
Чувашия вошла в топ-10 самых коррупционных регионов России
В Чувашии нашли живым пропавшего Михаила Пудовкина
В Марий Эл по факту гибели детей на плоту возбудили уголовное дело
В Чувашии развернули почти 300 дополнительных новых коек для больных с коронавирусом
В конце июня 2020 из Казани запустят поезда в Адлер и Санкт-Петербург
ВТБ выдал свыше 34 млрд рублей в рамках ипотеки под 6,5%
Забил насмерть табуреткой: жителя Казани обвиняют в убийстве приятеля
В Чувашии рецидивист напал на полицейского и был приговорен к колонии строгого режима
ВТБ Капитал Инвестиции: дивидендная доходность российских бумаг остается одной из самых высоких в мире
Где именно 18 июня в казанском поселке Юдино на день отключат воду
В Татарстане экс-чиновника филиала «Почта России» будут судить за «откаты»