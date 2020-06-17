Появилось видео похищения бизнесмена в Казани

МВД Татарстана возбудило в Казани уголовное дело по статьям «Похищение человека» и «Разбой». Его фигурантами стали четверо членов преступной группировки «Квартала».

Как установили полицейские, этой зимой к местному индивидуальном предпринимателю обратился один из подозреваемых. Знакомый попросил бизнесмена на время дать ему автомобиль «Мерседес». Иномарка злоумышленнику нужна была для совершения «автоподстав».

Вроде ударили по рукам, но впоследствии предприниматель передумал. Мужчина сообщил, что «заложил» свою машину в автоломбард. Его знакомого члена группировки это явно не устроило – он не смог «заработать» на обмане страховых компаний. Он потребовал у бизнесмена все же дать ему машину или заплатить компенсацию в полмиллиона рублей.

Сначала злоумышленник угрожал потерпевшему, а после перешел к делу. Так, 4 апреля он и трое его приятелей, таких же членов группировки «Квартала», приехали на автомойку бизнесмена. Мужчину избили, заставили залезть в багажник машины и увезли в другой конец Казани.

Там потерпевшего снова избили. Для этого злоумышленники использовали баллонный ключ от автомобиля, стеклянную бутылку из-под пива и кирпич. После чего избитого решили переехать на машине. Но бизнесмен в последний момент сумел увернуться от колес и скатиться по склону к реке.

Все это время потерпевший кричал и просил о помощи. Его услышали жители близлежащего дома, и стали кричать в ответ, что вызовут полицию. Только тогда злоумышленники испугались и скрылись.

Бизнесмен же смог вскарабкаться обратно по склону, где прохожие помогли ему вызвать полицию и «скорую».

Вскоре полицейские при поддержке бойцов СОБРа Росгвардии Татарстана в разных частях Казани смогли задержать троих предполагаемых похитителей. Их на врем

- Им избраны меры пресечения виде заключения под стражу и домашнего ареста, - сообщили в МВД Татарстана. - В настоящее время сотрудниками полиции разыскивается четвертый участник данного преступления – Цатурян Вагинак Арамович, 1991 года рождения, кличка «Ваха». Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении данного человека, просим сообщить по телефонам: 02, 112, 8(843) 291-20-71.