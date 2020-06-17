В Набережночелнинском дельфинарии пополнение родился краснокнижный дельфиненок

В дельфинарии Набережных Челнов радостное событие – родился краснокнижний дельфиненок.

- Малыш чувствует себя хорошо, питается, активно плавает вместе с мамой Ингой, - сообщает руководство дельфинария.

У родившегося 10 июня питомца пока нет имени. Интересно, что он относится к виду черноморской афалины, занесенного в Красную книгу России.

К слову, это не первый дельфиненок появившийся на свет в Набережных Челнах. Многократное рождение потомства этих краснокнижных животных в искусственно среде, говорит о хороших условиях содержания.