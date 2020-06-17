2020-06-17T13:26:42+03:00
Дом. Семья

В Набережночелнинском дельфинарии пополнение родился краснокнижный дельфиненок

Малышу пока не дали имя [фото, видео]
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Набережночелнинский дельфинарийФото: Набережночелнинский дельфинарий
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В дельфинарии Набережных Челнов радостное событие – родился краснокнижний дельфиненок.

- Малыш чувствует себя хорошо, питается, активно плавает вместе с мамой Ингой, - сообщает руководство дельфинария.

У родившегося 10 июня питомца пока нет имени. Интересно, что он относится к виду черноморской афалины, занесенного в Красную книгу России.

К слову, это не первый дельфиненок появившийся на свет в Набережных Челнах. Многократное рождение потомства этих краснокнижных животных в искусственно среде, говорит о хороших условиях содержания.

В Набережночелнинском дельфинарии пополнение родился краснокнижный дельфиненок. Автор: Набережночелнинский дельфинарий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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