Последние новости по коронавирусу в Чувашии на 17 июня 2020 года: скончались сразу три зараженных пациента

По данным на 17 июня 2020 года в Чувашии подтвердилось еще три летальных случая от новой коронавирусной инфекции. Жертвами COVID-19 стали две женщины и мужчина.

- 87-летний пенсионер, 81-летняя женщина и 68-летняя пациентка скончались, у всех имелись тяжелые сопутствующие заболевания, - сообщили в Минздраве Чувашии. - Врачи сделали все возможное, но спасти их не удалось. Приносим искренние соболезнования родным и близким.

Медики напоминают: соблюдайте масочный режим, социальную дистанцию и пользуйтесь дезинфицирующими средствами. Будьте ответственнее. Берегите себя и своих близких. Избегайте общение с родными из группы риска со слабым иммунитетом и хроническими заболеваниями.