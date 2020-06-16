Ульяновская область переходит от режима самоизоляции к режиму самосохранения

Вот уже несколько дней в Ульяновской области ежедневно выявляется более 100 зараженных коронавирусом. При этом в регионе увеличивается число летальных случаев. На данный момент от COVID-19 скончались уже 24 человека. Вероятнее всего в связи с этим, область переходит от режима самоизоляции к режиму самосохранения.

Это значит, что в регионе будет значительно усилен контроль за соблюдением мер безопасности в условиях пандемии.

- Сегодня доложил Губернатору о том, что мы переформатируем работу мониторинговых групп, которые отслеживают соблюдение требований режима повышенной готовности и санитарно-гигиенических норм. Они поменяют формат работы и сместят акцент в сторону муниципалитетов, - отметил на своей странице в социальной сети председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалкин. - Это позволит значительно расширить зону охвата. Задачей муниципальных групп, в первую очередь, должен стать мониторинг соблюдения торговыми организациями и индивидуальными предпринимателями требований к безопасности персонала и посетителей. Простыми словами - речь идет о сплошном обследовании.

Напомним, ранее из-за ситуации с коронавирусом в регионе решили провести парад Победы без зрителей. Мероприятие будет транслироваться в онлайн-режиме.