2020-06-18T11:04:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ульяновской области за сутки выявили еще 123 случая заражения коронавирусом

С начала пандемии в регионе заболело 4 467 человек
Алина ГАБДУЛИНА
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Под медицинским наблюдением сейчас находятся 5651 человек.Под медицинским наблюдением сейчас находятся 5651 человек.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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С начала пандемии в Ульяновской области выявили 4467 случаев коронавируса. О 123 последних зараженных стало известно сегодня, 18 июня, из сообщения федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Губернатор региона Сергей Морозов ситуацию с заболеванием граждан в последние дни не комментирует.

По данным местного Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением сейчас находятся 5651 человек. С начала пандемии проведено почти 91,7 тысяч тестов на COVID-19. 1626 ранее зараженных выздоровели, 25 - скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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