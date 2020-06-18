В Ульяновской области за сутки выявили еще 123 случая заражения коронавирусом

С начала пандемии в Ульяновской области выявили 4467 случаев коронавируса. О 123 последних зараженных стало известно сегодня, 18 июня, из сообщения федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Губернатор региона Сергей Морозов ситуацию с заболеванием граждан в последние дни не комментирует.

По данным местного Роспотребнадзора, под медицинским наблюдением сейчас находятся 5651 человек. С начала пандемии проведено почти 91,7 тысяч тестов на COVID-19. 1626 ранее зараженных выздоровели, 25 - скончались.