Несмотря ни на что: Чувашия готовится к празднованию 100-летия со дня образования автономии

В этом году 100-летний юбилей со дня образования автономии отмечает Республика Чувашия. Первые мероприятия уже прошли в начале года. Однако из-за пандемии коронавируса и введенных ограничений план мероприятий пришлось пересмотреть.

- Последнее ограничение, которое будет снято, - возобновление проведения культурно-массовых мероприятий с массовым пребыванием людей. С учетом этого план мероприятий по подготовке к 100-летию Чувашской автономной области был скорректирован, - заявила заместитель председателя регионального Кабинета министров Алла Салаева.

По ее словам, многие мероприятия перетекли в онлайн-формат, а некоторые и вовсе пришлось отменить. «Комсомолка» узнала, какие мероприятия ждут жителей Чувашии. Как оказалось, праздничные мероприятия в республике пройдут дважды.

ГАЛЕРЕЯ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

В честь юбилейного года улицы республики старательно украсили: на улицах появились баннеры и флаги, а в Чебоксарах у монумента Матери высадили клумбу с вехами истории и принадлежностью к каждому району республики.

Облагораживать и наряжать территории в едином стиле республиканские власти призвали не только районные администрации, но и предприятия и организации республики.

Фото: с сайта gcheb.cap.ru

- Основной посыл дизайна - слово «вместе» на русском и чувашском языках. Чувашия - республика межнационального и межконфессионального согласия, часть государства российского, - задала канву Алла Салаева. - Необходимо сделать ревизию фасадов, основных дорог, собрать руководителей торговых предприятий, довести до них утвержденный логотип и попросить всем вместе создать праздничную атмосферу.

Конечно, сделать попросили по мере возможностей кошельков. Главное требование - чистота и опрятность.

В честь юбилея в этом году улицы Чебоксар вновь напоминают картинную галерею - город уже украсили 49 работ известных чувашских художников, посвященных выдающимся людям Чувашии.

НОВАЯ ЖИЗНЬ ЗДАНИЯМ И ПАРКАМ

В честь праздника в этом году реконструируют культурные объекты, благоустроят парки и общественные пространства.

По словам Аллы Салаевой, за три года на полмиллиарда рублей удалось обновить более 50 учреждений культуры - музеи, театры, клубы. Также к юбилею преобразились Музей Лобачевского, школа, где учился Сеспель, дом, в котором родился Василий Чапаев.

В настоящее время завершается реконструкция филармонии. Все работы вплоть до установки оборудования должны завершиться в сентябре.

ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ И МЕДАЛЬОНЫ

Не обойдется и без специальных тематических сувениров. По словам Салаевой, свою продукцию готовят местные ремесленники. Сейчас уже изготовлены открытки с изображением красивейших мест Чувашии, подготовлены подарочные комплекты - книга и медальон с чувашским символом плодородия и вечного обновления жизни.

- Тиражом 4 тысячи экземпляров вышла книга об истории и народных традициях Чувашии, об известных земляках, - анонсировала заместитель председателя Кабмина Чувашии.

Презентация книги состоится в среду.

Начиная с весны специальные памятные медали вручают лучшим жителям республики - почетным гражданам, ударникам труда, артистам и победителям конкурсов и фестивалей.

Свой подарок подготовил и Банк России - в обращение тиражом 3 тысячи штук выпущена памятная серебряная монета номиналом 3 рубля.

ВАЖНЫЙ ДЕНЬ - 24 ИЮНЯ

Сразу несколько праздничных мероприятий пройдет 24 июня. Во-первых, состоится трансляция парада Победы в Москве. Затем в рамках заседания Высшего экономического совета представят программу социально-экономического развития региона на ближайшие пять лет. В этот же день откроют обновленную Красную площадь в Чебоксарах и площадь Победы в Красных Четаях.

Самой яркой по ожиданиям местных властей станет онлайн-акция «Народный марафон поздравлений».

- Мы приглашаем записать видеооткрытку и разместить ее под общим хештегом #100летЧувашии, - призывает руководство республики.

Ожидается, что все видеообращения будут транслировать 24 июня на НАЦ ТВ и ЮТВ.

В юбилейный день состоится открытие выставки костюма в Национальном музее - коллекцию привезет историк моды Александр Васильев. Чувашскую вышивку представят на фестивале национального костюма «Золотая россыпь веков». Здесь же свои авторские работы, выполненные с учетом национальных традиций, покажет Игорь Дадиани.

ВТОРАЯ ВОЛНА

Ожидается, что последние ограничения из-за пандемии в республике снимут в августе. Поэтому на это время запланирована целая серия крупных творческих событий.

Старт мероприятиям будет дан 13 августа. В этот день все желающие смогут увидеть мюзикл «Нарспи». Постановка пройдет под открытым небом в исторической части Чебоксар - в сквере К. Иванова.

Буквально на следующий день - 14 и 15 августа на берегу Волги пройдет фестиваль «Берег классики». Бессмертные произведения исполнят симфонические оркестры, солисты российской и мировой оперной сцены.

Следом, 16 августа, на творческом бульваре Чебоксар развернется фестиваль «Таван Атал», а неподалеку от Свято-Троицкого мужского монастыря пройдет фестиваль народно-прикладного творчества «Гостеприимная Чувашия».

Завершится юбилейная программа на Красной площади большим театрализованным представлением, выступлением российских звезд, световым шоу и гала-концертом «Фестиваля фейерверков».

Параллельно с этим (19 - 25 августа) в кинотеатрах пройдет международный кинофестиваль, где все желающие смогут встретиться с мастерами кино.

ЮБИЛЕЙНЫЕ 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Буквально на днях было принято еще одно важное решение. Исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев распорядился выделить по 100 тысяч рублей деревням и селам республики.

Такое решение он озвучил 13 июня во время видеокоференции с сельскими старостами и председателями территориальных общественных самоуправлений (ТОСов) муниципальных образований. Как отмечают в пресс-службе главы региона, с просьбой выделить дополнительные средства на нужды территорий выступили сами муниципалитеты. Такую просьбу Олег Николаев воспринял весьма положительно.

- При вас даю поручение Минсельхозу и Минфину выработать подходы выделения этих денег. Поддерживаю, чтобы эти деньги были доведены до каждого населенного пункта в размере 100 тысяч рублей. Символично, что эта цифра будет синхронизироваться с нашим 100-летним юбилеем, - сказал Николаев на совещании.

Кстати, для городов и райцентров суммы будут увеличены исходя из численности населения.

Суммарно поселениям выделят 300 миллионов рублей. Как подчеркнул Олег Николаев, на что тратить эти деньги, местные власти будут решать самостоятельно вместе с жителями.

По словам заместителя председателя республиканского Кабинета министров Сергея Артамона, после назначения Олега Николаева исполняющим обязанности главы Чувашии был перераспределен бюджет, благодаря чему на софинансирование локальных проектов из республиканского бюджета удалось дополнительно выделить 195 миллионов рублей. Это позволило исполнить все заявки с мест, касавшиеся благоустройства, а также решения других локальных проблем.