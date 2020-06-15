2020-06-15T11:40:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В Марий Эл зафиксировали 44 новых случая заражения коронавирусом

Вместе с тем в республике за все время пандемии скончался 19-ый инфицированный COVID-19
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в регионе заболели 2419 человек.С начала пандемии в регионе заболели 2419 человек.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За минувшие сутки в Марий Эл выявили 44 новых случая коронавируса. Вместе с тем в республике выздоровели 23 ранее зараженных, а один из инфицированный скончался. Такие цифры сегодня, 15 июня, опубликовал федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19.

Большинство новых зараженных - жители Йошкар-Олы (20 человек). Остальные из Медведевского района (7), Моркинского района (7), Волжска (4), Куженерского района (2), Звениговского района (1), Новоторъяльского района (1), Сернурского района (1) и Советского района (1).

По данным Минздрава Марий Эл, в инфекционных стационарах республики сейчас лечатся 647 человек, у 610 из которых пневмония, а у 317 еще и коронавирус. В тяжелом состоянии находятся 152 пациента, в состоянии средней степени тяжести - 483, в состоянии легкой степени тяжести - 12. Известно также, что 12 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, а 244 - нуждаются в кислородной поддержке.

Отметим, что с начала пандемии в республике заболели 2419 человек, 2123 из которых уже выздоровели, а 19 - скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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