2020-06-15T11:23:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В Чувашии коронавирусом заболели еще 79 человек

С начала пандемии в регионе выявили 4112 случаев заражения COVID-19
Алина ГАБДУЛИНА
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На данный момент 2197 ранее инфицированных выздоровели, 18 - скончались.На данный момент 2197 ранее инфицированных выздоровели, 18 - скончались.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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За минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 79 жителей Чувашии. Вместе с тем, накануне в регионе выздоровел 41 ранее зараженный человек. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщили в федеральной оперштабе по борьбе с распространением инфекции.

Так, с начала пандемии в республике было выявлено 4112 случаев заболевания COVID-19. На данный момент 2197 больных выздоровели, 18 - скончались. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 33 человека.

По последним данным Роспотребнадзора Чувашии, под медицинским наблюдением сейчас остаются 1215 человек. С начала пандемии было проведено 80 264 теста на новую инфекцию.

- В Чувашии развернуты 1613 коек для лечения пациентов с COVID-19. Свободных коек сейчас 103, - отмечают в Минздраве республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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