В Ульяновской области за сутки выявили 146 случаев коронавируса

С начала пандемии в Ульяновской области выявили 4048 случаев коронавируса. О 146 последних зараженных стало известно сегодня, 15 июня. Глава региона Сергей Морозов эту информацию пока не прокомментировал так, как делал это ежедневно на своей социальной странице последние месяцы.

Заметим, что в регионе проведено 87 275 тестов на COVID-19, обследовано 81 763 человека. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 5534 гражданина.

На данный момент 1287 ранее зараженных выздоровели, 21 - скончался.