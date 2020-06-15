2020-06-15T11:03:57+03:00
Коронавирус Covid-19

В Ульяновской области за сутки выявили 146 случаев коронавируса

С начала пандемии в регионе заразилось уже более 4 тысяч человек
Алина ГАБДУЛИНА
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На данный момент 1287 ранее зараженных выздоровели, 21 - скончался.На данный момент 1287 ранее зараженных выздоровели, 21 - скончался.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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С начала пандемии в Ульяновской области выявили 4048 случаев коронавируса. О 146 последних зараженных стало известно сегодня, 15 июня. Глава региона Сергей Морозов эту информацию пока не прокомментировал так, как делал это ежедневно на своей социальной странице последние месяцы.

Заметим, что в регионе проведено 87 275 тестов на COVID-19, обследовано 81 763 человека. Сейчас под медицинским наблюдением находятся 5534 гражданина.

На данный момент 1287 ранее зараженных выздоровели, 21 - скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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