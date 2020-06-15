"Она не звала на помощь, она мне улыбалась": В Ульяновске прохожие спасли тонущую девочку

Вечером 12 июня в Ульяновске на берегу Волги отдыхала компания, в которой оказались 30-летний местный адвокат Антон Дубровин и 38-летний москвич Виталий Пархоменко. Общались, слушали музыку. В какой-то момент один из мужчин подошел поближе к берегу, и увидел, странное движение в воде. Пригляделся - а там в Волге барахтается ребенок, девочка!

- Это было справа от нашего места, в нескольких метрах, за пирсом, - рассказал Антон Дубровин. - Подбежав к пирсу, я увидел в воде ребёнка, который, находясь метрах в 3-4 от берега, пытался держаться на воде и отчаянно боролся с сильными волнами.

Поняв, что происходит, мужчина бросился в воду. Он в пару гребков подплыл к ребенку и попытался приподнять ее над водой. В воде, ближе к пирсу, уже стоял его знакомый, Виталий Пархоменко. Тот подхватил малышку, быстро вытащил ее на мостки и начал оказывать первую помощь. В это время у девочки уже начало синеть лицо.

Антон ДубровинФото: Личный архив героя публикации

Помощь была оказана вовремя и грамотно. Сначала у ребенка освободили органы дыхания от воды, потом сделал непрямой массаж сердца. Девочка начала дышать самостоятельно еще до приезда медиков, пришла в сознание. "Скорую" вызвали другие отдыхающие из этой компании.

Ребенка опознала прохожая, которая подошла поинтересоваться, что происходит. Женщина и сказала, где можно отыскать родителей малышки.

Когда спасенную девочку забрала "скорая", Антон Дубровин поделился с сотрудниками полиции и МЧС своими впечатлениями.

- Ранее в подобных ситуациях я никогда не оказывался. Когда я увидел ребёнка в воде, в голове была куча мыслей, но я ни одной не помню. Помню, что сначала я не мог поверить своим глазам: вечер, Волга, сильные волны, барахтающийся в воде ребёнок и никого вокруг... Более того, когда я только взбежал на пирс и увидел девочку, наши взгляды пересеклись, и она ни просто была относительно спокойна для той ситуации, она ни просто не звала на помощь, она мне улыбалась..., - рассказал мужчина. - Безусловно, приятно слышать добрые слова от людей, но в моем поступке нет ничего геройского, поскольку на моем месте любой поступил бы также. Я бесконечно рад, что в нужное время оказался в нужном месте, что те секунды, в которые я пытался осознать, что происходит, не стали роковыми, что девочка боролась за свою жизнь, и что в конечном итоге трагедии не произошло.

Страшно стало герою уже чуть позже, когда он понял, что, не окажись в тот день и миг он на берегу, произошла бы трагедия: из-за каждой лишней секунды бездействия и ступора смотрящая на него из воды девочка с лёгкой улыбкой на лице могла больше ничего и никого никогда не увидеть.

Виталий ПархоменкоФото: Личный архив героя публикации

Второй участник этой спасательной операции - Виталий, отметил, что навыки, полученные еще в школе и туристических слетов, ему помогли спасти ребенка.

- Специально никаким приёмам спасения не обучался, наверное, вспомнил какие-то простые действия из школьной "Зарницы" или туристических слётов, был в школьной команде в 95-97 годах, - рассказывает Виталий. - Про ощущения не вспомню точно, все так быстро случилось, даже не успел осознать, что произошло. Мне кажется, что я сделал то, что должен был сделать. На моем месте так поступил бы каждый.

Сейчас малышка госпитализирована в детскую областную больницу, ее жизни ничего больше не угрожает. Обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили в МЧС Ульяновской области.

- Главное управление МЧС России по Ульяновской области выражает огромную признательность отважным героям. Молодые люди будут представлены к наградам, - сообщили в ведомстве.