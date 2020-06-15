2020-06-15T17:09:38+03:00
Общество

Предприниматель из Казани пообещала угостить выпечкой Владимира Путина

Кроме того, Лиана Пахарева хочет приготовит сладкий подарок для ветеранов Великой Отечественной войны [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
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Предприниматель также заявила главе государства, что получила назад выплаченные в 2019 году налоги, в виде поддержки самозанятых.Предприниматель также заявила главе государства, что получила назад выплаченные в 2019 году налоги, в виде поддержки самозанятых.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В понедельник, 15 июня, Президент России Владимир Путин провел видеоконференцию по поддержке экономики и социальной сфере. Среди прочих в нем приняли участие ряд предпринимателей. В частности, выступила самозанятая из Казани Лиана Пахарева, которая занимается производством кондитерских изделий.

Женщина уже получила назад выплаченные в 2019 году налоги - более 10 тысяч рублей - как поддержку от государства. Кроме того, Пахарева получила налоговый капитал в размере одного МРОТ.

В ее ближайших планах - приготовить сладкий подарок ветеранам Великой Отечественной войны к Параду Победы 2020, который из-за пандемии коронавируса перенесли на 24 июня. Также она пообещала угостить и самого Владимира Путина.

Индивидуальный предприниматель из Казани обещала угостить Путина выпечкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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