Предприниматель из Казани пообещала угостить выпечкой Владимира Путина

В понедельник, 15 июня, Президент России Владимир Путин провел видеоконференцию по поддержке экономики и социальной сфере. Среди прочих в нем приняли участие ряд предпринимателей. В частности, выступила самозанятая из Казани Лиана Пахарева, которая занимается производством кондитерских изделий.

Женщина уже получила назад выплаченные в 2019 году налоги - более 10 тысяч рублей - как поддержку от государства. Кроме того, Пахарева получила налоговый капитал в размере одного МРОТ.

В ее ближайших планах - приготовить сладкий подарок ветеранам Великой Отечественной войны к Параду Победы 2020, который из-за пандемии коронавируса перенесли на 24 июня. Также она пообещала угостить и самого Владимира Путина.