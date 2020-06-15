В Чебоксарах 13-летний школьник сел за руль машины, сбил двух женщин и скрылся

Наезд на 55-летнюю женину и ее дочь произошел в воскресенье, 14 июня, в 15.30 на улице Айзмана в чебоксарском поселке Альгешево. Автомобиль ВАЗ 2107 сбил пешеходов, когда они пересекали дорогу. Сразу после этого водитель "семерки" бросил ее и сбежал с места ДТП.

Женщин с различными травмами госпитализировали, а сотрудники ГИБДД начали устанавливать собственника автомобиля. Одновременно разыскали и сбежавшего водителя. К удивлению правоохранителей, им оказался 13-летний школьник. Водительских прав в силу возраста подросток не получат. Кто дал ему ключи от легковушки, мальчик рассказывать отказался. К слову, заявления от собственника "семерки" об ее угоне в полицию не поступало.

- По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, - сообщили в ГИБДД МВД Чувашии.

Так, кого именно и как накажут за наезд на пешеходов? Водитель же подросток. Как разъяснили в ГИБДД Чувашии, прежде всего, штраф в размере 30 тысяч рублей будет выписан в отношении того, кто дал школьнику машину. Еще один штраф выпишут самому несовершеннолетнему водителю - от 5 до 15 тысяч рублей.

Но, похоже, оплачивать его будут родители подростка - сам он из-за возраста не имеет собственного заработка.

При этом маму и папу лихача могут еще и привлечь к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей по воспитанию ребенка. Правда, сумма штрафа здесь не столь велика - 500 рублей.