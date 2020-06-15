Парад Победы 2020 в Ульяновске: мероприятие пройдет без зрителей

Из-за пандемии коронавируса парад Победы-2020 в России был перенесен на 24 июня. Однако и к этому числу не все регионы страны вышли на плато и снизили число зараженных. Так, например, в Ульяновской области лишь за минувшие сутки COVID-19 был выявлен у 146 человек. В связи с этим, торжественное мероприятие там пройдет без зрителей.

- Я прошу вас оставайтесь дома, посмотрите прохождение войск нашего гарнизона, а потом и московского в режиме онлайн. Я прошу вас быть очень осторожными в этот переломный период, - заявил на своей странице в социальной сети глава региона Сергей Морозов.

Он поручил организовать онлайн-трансляцию Парада Победы 2020 в Ульяновске, используя возможности местного телевидения и интернет-порталов.

Напомним, с начала пандемии в Ульяновской области выявлено 4048 случаев заражения коронавирусом. На данный момент выздоровели лишь 1287 граждан. Вместе с тем 21 инфицированный скончался.

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