2020-06-15T13:28:13+03:00
Общество

«ЭкоЛидер-2019»: победа СамГУПС в двух номинациях

Железнодорожный вуз - в числе лучших экологов региона
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Самарский государственный университет путей сообщения стал победителем регионального экологического конкурса «ЭкоЛидер-2019» в Самарской области.

«ЭкоЛидер» - это ежегодный областной конкурс, в котором участвуют муниципальные образования, промпредприятия, общественные организации, учреждения образования, специалисты-экологи и обычные граждане.

В этом году из-за пандемии коронавируса итоги конкурса были подведены позднее и озвучены к профессиональному празднику экологов - Всемирному дню охраны окружающей среды, который отмечается 5 июня.

СамГУПС стал обладателем диплома II степени в номинации «Образование». Кроме того, в номинации «Профи» звание «ЭкоЛидер» присвоено доценту кафедры «Строительство» (сектор «Безопасность жизнедеятельности и экология») СамГУПСа Юрию Холопову.

Доцент кафедры «Строительство» Юрий Холопов является научным руководителем направления «Транспорт, безопасность и комфортность городской среды», организатором природоохранных акций в вузе, экспертом и секретарем Общественного совета при Минлесхозе Самарской области.

На заседаниях общественного совета при Министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области по инициативе Юрия Холопова также рассматривались вопросы непрерывного экологического образования, были подготовлены письма с предложениями в адрес Министерства образования и науки Самарской области, Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ.

По словам Юрия Холопова, в вузе ведется подготовка специалистов по программе «Эколог в области железнодорожного транспорта», отработан системный подход по экологическому образованию и воспитанию обучающихся. Совместно с Центром охраны окружающей среды Куйбышевской дороги проводится работа по улучшению экологических показателей, энергоэффективности и безопасности предприятий железнодорожного транспорта.

Так, например, СамГУПС является одним из крупных центров компетенций в стране по тематике исследований в области применения газомоторного топлива. Научная работа «Конвертация тепловозных дизелей на газомоторное топливо» осуществляется под руководством первого проректора СамГУПС, к. т. н., доцента Виталия Асабина и д. т. н., профессора Дмитрия Носырева при участии всех сотрудников кафедры «Локомотивы».

В вузе создана лаборатория, оборудованная дизель-генераторной установкой с дизелем с водяной системой охлаждения Д242. Дизель-генератор оснащен электронной системой управления для работы по газодизельному циклу. Ведутся работы по модернизации системы измерения с возможностью снятия индикаторной диаграммы. На базе локомотивного депо Самара Куйбышевской дирекции тяги проведены исследования влияния добавок сжиженного газа к дизельному топливу на процессы горения, экономичность и экологическую безопасность маневрового тепловоза ЧМЭ3.

Еще один проект СамГУПС - «Создание цифровой экосистемы умных сервисов для управления жизнеобеспечением населения и предприятиями Самарской области». Цель проекта, разрабатываемого Международным научно-образовательным центром «Развитие» СамГУПС, заключается в объединении существующих разрозненных и дублирующих систем управления транспортом, энергетикой, ЖКХ, безопасностью, экологией, лесным, сельским хозяйством и др.

За счет цифровой экосистемы умных сервисов предполагается автоматизировать процессы выработки, согласования и контроля принятия решений. Обеспечить открытость экосистемы за счет разработки стандартов представления данных и протоколов взаимодействия систем для подключения новых умных сервисов для развития региона и сбора «больших данных». Реализация проекта повысит качество и эффективность принимаемых управленческих решений, снизит затраты на развитие и эксплуатацию городских инженерных инфраструктур, позволит прогнозировать аварийные и чрезвычайные ситуации, выдавать рекомендации по их недопущению.

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