2020-06-14T18:01:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане подтвердили 46 новых случаев коронавирусной инфекции

Об этом рассказали в оперативном штабе по борьбе с covid-19
Лика ИСАЕВА
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Новые заболевшие выявлены в ТатарстанеНовые заболевшие выявлены в ТатарстанеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На 14 июня в республике подтверждено 46 новых случаев коронавирусной инфекции. Среди них 1 завозной и 45 контактных случаев. Госпитализировали 19 человек и 27 заболевших лечатся дома.

Среди заболевших один человек в возрасте от 18 до 30 лет, 16 - в возрасте от 30 до 50 лет. Девять человек - от 50 до 60 лет. Среди пенсионеров от 60 до 70 лет - 14 человек, пятеро в возрасте от 70 до 80 лет, и один человек - от 80 до 90 лет.

Больше всего заболевших в Казани - 18 человек, 11 - жителей Набережных Челнов. По двое жителей Елабужского, Зеленодольского и Черемшанского районов. В Альметьевском, Арском, Высокогорском, Кайбицком, Лаишевском, Нижнекамском, Нурлатском, Пестречинском, Сабинском, Тетюшском и Тукаевском районов вирус обнаружили по одному жителю районов.

- Итого на 14 июня (по нарастанию) в Татарстане зарегистрировано 3914 случаев COVID-19, - сообщили в оперативном штабе Татарстана. - Выздоровело за весь период 2816 человек, в том числе 3 за минувшие сутки. Всего на лечении остаются 1087 человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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