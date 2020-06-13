Юрий Куклачёв дал эксклюзивное интервью АЛЛАТРА ТВ

Знаменитый артист цирка, создатель и бессменный художественный руководитель Театра кошек и просто замечательный человек Юрий Куклачёв в интервью АЛЛАТРА ТВ (18+) рассказал о своём видении настоящей жизни, о любви истинной в высшем понимании этого слова, о ключевой роли доброты для каждого из нас. Также он описал удивительный случай из своей жизни и поделился уникальными «рецептами» из своей книги «Духовная кулинария».

В интервью Юрий Дмитриевич обратил внимание прежде всего на то, что слово «дрессировщик» не совсем отражает всю полноту его деятельности:

– Слово «дрессировщик» ко мне не подходит. Дрессировать – это значит заставлять, а я воспитываю своих кошек. Сначала они меня воспитали, а потом я их. Так у нас и получилось такое содружество необыкновенное. И вот мы создали Театр кошек. В этом году как раз исполняется тридцать лет нашему театру. Понимаете, театр – это хорошо. Но я считаю, что моя заслуга в том, что я создал «Школу доброты». Это для меня ближе сегодня. Доброта – это элемент духовного мира. Её невозможно увидеть глазом, её невозможно попробовать на вкус, потрогать. Доброта проявляется только в делах и поступках и идёт от внутреннего содержания человека.

Корр.: А что такое истинная Любовь, в высшем понимании этого слова?

Ю.К.: Без доброты нет любви. Как бы ты не говорил красиво, но если нет доброты, то нет и любви. А если есть доброта – это уже ближе к любви, к этому необыкновенному чувству. Благодаря любви появилась вселенная, появилась земля, деревья, цветы, мы с вами. Это необыкновенное чувство. Это энергия. И когда меня спрашивают, что нас всех объединяет, людей всей планеты – улыбка, умение смеяться. Ни одно животное в мире не может этого делать, только человек. Смеяться!

Есть такая величина – константа. Это неизменяемая единица, она постоянная. Это как главный элемент духовного мира, это совесть наша. Вот эта совесть – это то, что объединяет всех людей. Только многие от неё отвернулись сейчас – хапают, хватают. Ни стыда, ни совести, ни чести. Знаете, они забыли… Они не знают слова Щепкина, который сказал: «Да, без совести можно прожить, отодвинуть её и прожить, но в последние секунды жизни она придёт, возьмёт тебя за горло и скажет: ну как, дорогой, ты прожил без меня? Без совести как ты жил? Всё, что ты нахватал – с собой ничего не унесёшь. Голенький пришёл – голенький уйдёшь!».

Мы продолжаем путешествие... Да! Оно интересное! Оно вечное! В вечность-то, как?! Вот в жизни не бывает всё как «сладкий пряник». Я понял, что жизнь ставит иногда такие препятствия, такие сложности… и это тоже хорошо. Вот я, например, поступаю в цирковое училище, и тут банка случайно режет ногу, перерезает до кости, около щиколотки. И меня везут в больницу, и врач говорит: «Ну, молодой человек, вам наверное, придётся профессию поменять – в цирке так вот нельзя». Говорю: «Почему?». Он отвечает: «Понимаете, нерв я сшил, но если он неправильно срастётся, то с костылем будете все время ходить». И я тогда в ужасе был, мысли одолевали: «Неужели же, как же так! Моя мечта была, столько лет терпел, страдал – и всё! Рр-раз – и обрывается мгновенно. Почему, Господи?..»

Медбрат везёт меня в палату, видит, что я плачу, и говорит: «Юра, ты не отчаивайся! Ты знаешь, подожди. Сейчас заморозка отойдёт, и если начнёт болеть – значит нерв стал заживать. Но если не будет болеть – значит всё, ничего не поможет»… И вдруг, через некоторое время чувствую боль, такая резкая, сильная. Я говорю: «Доктор, у меня болит, горит вся нога!». Он говорит: «Прекрасно!!! Нерв заживает! Срочно ему обезболивающее Срочно!». И после укола – у меня такое блаженство, счастье, хорошо… И чуть что – раз и обезболивающее!

Спустя время приходит мама, смотрит на меня и говорит: «Сынок, что с тобой?». Я говорю: «Мама, мне обезболивающее сделали, и знаешь – так хорошо!». Она говорит: «Да у тебя стеклянный глаз, ты что, выпил?». Я говорю: «Нет, не выпил». Она побежала к врачу: «Вы что ребенку колете?! У него стеклянные глаза от этого вашего лекарства!». А врач говорит: «Ну... это морфий».

Мама пришла, удручённая, и говорит: «Сынок, ты хотел быть клоуном? Ты им никогда не станешь!». Спрашиваю: «Почему?». А она: «Они тебе наркотик колят! Они тебе двадцать уколов сейчас сделают, и ты станешь зависимым!». Я говорю: «Мам, а что делать?». И она так… Она так это сказала… Она сказала: «Сынок, если хочешь быть клоуном – терпи!». Терпи! И ушла… Терпи!..

Хорошо, я начал терпеть. Терпеть! И вот врачи пришли, медсестра пришла делать укол, и тут я говорю: «Я потерплю». Она так улыбнулась, разве что пальцем не покрутила у головы: «Ну, терпи!». И она пошла… Это была страшная ночь. Она передо мной, как кошмарный сон. Когда вдруг огонь начинает подниматься, вы знаете, подниматься кверху. Что делать? И вот он поднимается и горит. И дальше идёт ещё выше и выше. Вот-вот, сейчас, за горло!

Внутренний голос: «Да ладно! Ты чего ерундой занимаешься? Вызови, кнопочку нажми, сейчас тебе лекарство принесут, и всё в порядке будет… Завтра потерпишь! Завтра! А сегодня – видишь, как больно. Нажми кнопочку!». Этот голос, знаете, прям как автоматический. Я говорю: «Нет, буду терпеть!». Уже палец полез нажимать на кнопку. А вот, стоп! Рука – предательница! Я уже сам командовать начал, понимаете? Что делать? Начал искать пути. Когда, казалось, всё уже и подошел к краю, я взмолился: «Господи! Помоги вытерпеть боль!» И что ещё вспомнил – молитву. Бабушка говорила: «Сынок, когда безвыходное положение, читай Иисусову молитву каждую секунду. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного!»

Я искал пути, как бороться с болью. И когда она приостановилась – я обалдел. Я понял, что боль идет не от ноги! А от головы! Что когда останавливаю внимание, концентрирую на ногу, то у меня сразу боль усиливается. Когда я внимание переключаю на что-то другое, боль приостанавливается. И вот под утро я уже раз – и провалился в сон. Сон! Не потерял сознание, нет. А такой хороший, здоровый сон. Лежу и вдруг прикосновение чувствую, такая нежная-нежная рука. Нежная рука погладила меня. Так хорошо, так приятно. Открыл глаза – мама! Её глаза, они полные слёз, она уже потеряла надежду. А я смотрю на неё и говорю: «Мама! Я выдержал!».

Дело в том, что молитва обладает необыкновенным свойством. Молитва – это как очищение. Люди даже не понимают. Вот заходишь в храм, смотришь – все молятся, что-то просят. А верующих по-настоящему там процентов пятнадцать. Ты можешь, кажется, и молиться, и молитву читать, а быть далеко от настоящего чувства к Творцу. Я это осознал, понимаете? Словами это не расскажешь. Я осознал вдруг, работая над собой активно. Вот исповедаться – это значит осознать свои ошибки, свои неправильные действия, свои мысли неправильные, взгляд свой, алчность какую-то внутреннюю, гордость… Осознать! И сказать: «Господи, прости, я больше этого не повторю!». Это очень важно.

Корр.: Есть такое мнение, что человек двойственен, и в нём есть хорошее, доброе, духовное начало и есть злое, некий зверёк – животное начало. Скажите пожалуйста, что помогает человеку придерживаться этой духовной стороны, делать выбор в пользу добра?

Ю.К.: Мы проживаем параллельно две жизни. Две. В духовном мире мы рождаемся чистые. А потом – садик, и всё... Игрушка моя, это моё, то моё … и так далее. У нас

появляется алчность, мозг начинает понимать: «Так, тут выгодно!». И это идёт нарушение с сердцем, тем, что внутри у человека, во внутреннем мире. Вот две составляющие – сердце и разум. Сердце. Об этом никто почему-то не говорит! Потому что в голове голос говорит, что вот это вот, например – выгодно. А сердце обычно говорит там, где честно. И вот на весы всё это ставишь... Почему Фёдор Достоевский и сказал, что самая главная битва внутри происходит. Внутри.

Я вот эту книгу написал – «Духовная кулинария». Почему я назвал её так, есть же кулинария, пища… В этой жизни мы же проживаем две жизни – физическую, когда кушаем-кушаем, в туалет ходим, кушаем опять, трогаем, видим, смотрим, щупаем… И еще вторую жизнь, духовную! Духовную жизнь! Они две параллельно идут. А что такое духовное? Психология. «Психо» – это душа (от греч. «psyche» – «душа»). Но ни в одном учебнике психологии нет слова «душа». Представляете?! Наука есть – психология, она уже сколько лет существует, книг вот столько написано, а слова Душа там – нет. Они противоречат основе основ. Духовный мир человека!

Я делюсь рецептами того, чем сам всю жизнь, вот уже пятьдесят лет как занимался. И я даю упражнения, чтобы развивать это – ощущения развивать! Вот я, например, дал урок смеха, рецепт «как смеяться», потому что в течение всей жизни смех меня вытаскивал из таких вот разных ужасов. Первая часть книги общая, для вас, для всех – развитие внимания, концентрация внимания. Дело в том, что мы очень невнимательны. Мы идем по жизни все, вот так идем, у нас вот цель это магазин например, и по дороге мы забываем, что… А ты взгляни, птичка какая пролетела! Наблюдай жизнь! Вы понимаете, жизнь такая разнообразная! Такая интересная! И надо радоваться каждый день – встаёте и радуетесь, что вы живёте, что вы пришли! Вы избранный!.. Вот, говорят, нет денег, костюм надо, машину вот я не ту купил, у соседа «Ягуар», а у меня «Жигули»... Остановись завидовать! Радуйся, что имеешь! А имеешь только оттого, что... Ты думай, как ты себя в этой жизни ведёшь! Понимаете? Цель ставить. И идти к цели чистым и добрым путём! Человек, сам человек – хозяин своей судьбы. Ты! От тебя всё зависит! Поэтому я вот даю здесь упражнения, чтобы человек сохранил в себе главное качество человека – Человечность. Человечность – об этом многие почему-то забыли…

В одном из своих интервью Юрий Куклачёв сказал: «Доброта – это энергия. Тот, кто дарит её другим, не теряет, а приобретает. Тот, кто несет добро – преобразует мир».

В заключение беседы хочется привести цитату из книги Анастасии Новых: «Самая величайшая победа в жизни – это победа над самим собой».