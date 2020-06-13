Актер Антон Филипенко: «Свое чувство вкуса, свою любовь к кино я развивал в Хабаровске»

15 июня в 21:00 на ТНТ начнется показ фантастической комедии «Проект «Анна Николаевна», главные роли в котором сыграли звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер и актер Антон Филипенко («Давай разведемся!», «БИХЭППИ»). Их герои – это полицейские провинциального городка Корчма, между которыми в один момент возникает симпатия. Вот только майор Пожарский не подозревает о том, что Анна Николаевна – это робот-андроид…

Уроженец Хабаровска Антон Филипенко рассказал нам о роли в сериале и о том, как он провел самоизоляцию.

Фото: ТНТ

Расскажите про трагедию в жизни вашего героя. Почему он никак не может разобраться в своей личной жизни, что ему мешает?

По сценарию мой персонаж не очень доверяет женщинам, потому что его невеста сбежала из-под венца. Он как ежик, живет в коконе. И Анне Николаевне удалось растопить его холодное сердце.

Расскажите про работу с режиссером Максимом Пежемским. Вы смотрели его старые комедии – «Мама не горюй», например?

«Мама не горюй!» мне нравится, это очень хороший фильм. На наших съемках все было в штатном режиме, мы поработали хорошо.

Вашими партнерами были Сергей Гармаш и Ирина Розанова (которые, кстати, уже в 13 раз снимались вместе). Скажите, есть ли какая-то разница в отношении к профессии у вас и у артистов старшего поколения?

Разница между нами и поколением великих артистов в том, что они как-то ответственнее подходят к материалу, к ролям, к тому, что они говорят, как действуют… Лично я просто любовался игрой Ирины Розановой и Сергея Гармаша, для меня работа с ними была таким мастер-классом.

Театры понесли огромные потери из-за карантина. А чем вы занимались в месяцы самоизоляции, когда были остановлены спектакли и съемки?

В период карантина я пытался освоить инстаграм, для меня это было такое поле непаханое, и я пытался, так скажем, вспахать грядочку.

Фото: ТНТ

Кинотеатры закрыты, новых релизов нет. Расскажите, какие фильмы вы смотрели в отсутствии новинок?

Мне очень понравился сериал «Разрабы» Алекса Гарленда, это такая научная фантастика. Много советских фильмов пересмотрел, а еще фильмографию Паоло Соррентино.

Есть ли у вас совет, как оставаться на плаву в неизвестности, когда не знаешь, скоро ли вернешься к привычной жизни?

Не унывать, действовать, выкручиваться, не страдать… Все очень просто!

Давно ли вы приезжали в родной Хабаровск? Скучаете по городу?

В последний раз я был в Хабаровске, когда уезжал из него, и больше я в родной город не возвращался. С 2008 года… Я скучаю, конечно, но пока мне не до поездок на родину. Я живу и работаю в Москве, даже в самоизоляции продолжаю функционировать.

Фото: ТНТ

Из родного Хабаровска вы сначала уехали в Питер, а потом в Москву. Вы легко переносите переезды? Почему приняли решение уехать из Хабаровска?

Я уезжал из Хабаровска, потому что мне в нем становилось тесно. Там негде развернуться. Есть пара креативных радиостанций, свой канал… Я познакомился с прекрасными людьми, сформировался там, и свое чувство вкуса, свою любовь к кино я развивал именно в Хабаровске. И мне нужно было двигаться дальше. Меня уже ничего особенно не держало, я взял компьютер и уехал. А в Питере я оказался, потому что не поступил в Москве ни в один из театральных вузов, меня скинули с конкурсов. Тогда я купил билет и поступил в институт уже в Питере.

«Проект «Анна Николаевна» - с 15 июня в 21:00 на ТНТ!