2020-06-13T12:03:19+03:00
Коронавирус Covid-19

В Татарстане коронавирус выявили еще у 45 граждан

Большинство из них - жители Казани
Алина ГАБДУЛИНА
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С начала пандемии в республике заразилось 3868 человек.С начала пандемии в республике заразилось 3868 человек.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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За минувшие сутки в Татарстане выявили еще 45 случаев коронавируса. Большинство зараженных - жители Казани (24 человека). Оставшиеся из Набережных Челнов (5), Дрожжановского района (4), Аксубаевского района (2), Высокогорского района (2), Рыбно-Слободского района (2), Арского района (1), Атнинского района (1), Буинского района (1), Елабужского района (1), Сабинского района (1) и Тукаевского района (1).

- Все случаи – контактные. 13 человек госпитализированы, 32 получают лечение на дому с легкой или вовсе бессимптомной формой течения болезни, - сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Отметим, что среди новых зараженных COVID-19 несовершеннолетних нет. Трем больным от 18 до 30 лет, 12 - от 30 до 50 лет, 13 - от 50 до 60 лет, 3 - от 70 до 80 лет, 1 - от 80 до 90 лет.

С начала пандемии в республике заразилось 3868 человек. По федеральным данным на данный момент выздоровели 3614 больных, но в то же время региональный штаб говорит лишь о 2813 переболевших. Скончались 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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